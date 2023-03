『第15回CDショップ大賞2023』<赤>大賞の藤井風『LOVE ALL SERVE ALL』と<青>大賞の羊文学『our hope』

全国のCDショップ店員の投票で決める『第15回 CDショップ大賞2023』授賞式が2日、東京・渋谷ストリームホールで開催され、何回でも聴きたい#神アルバム<赤>として藤井風のアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』(昨年3月発売)、新人のすばらしい作品<青>として羊文学のメジャー2ndアルバム『our hope』(昨年4月発売)がそれぞれ大賞に輝いた。

CDショップ大賞は、2022年1月1日から12月31日までにリリースされた邦楽のオリジナルアルバム(ベスト盤を除く)が対象。全国の新譜を扱うCDショップ店員285人が投票に参加し、受賞作が決定した。

藤井は2年前、メジャーデビューアルバム『HELP EVER HURT NEVER』で新人部門の大賞<青>を受賞したが、今回は2ndアルバムで大賞<赤>を受賞した。

藤井は「すばらしい作品であふれるなか、CDショップ大賞<赤>を受賞させていただいたこと、本当に恐縮です! ありがたいことに2年前、デビュー作で大賞<青>をいただき、今度はもっと色鮮やかで、よりパワフルであることを意識した2ndアルバムで<赤>をいただけるなんて、このアルバムたちもほんとに幸せものだと思います!! 時代は移り変わっても、CDがくれた特別な感情はずっと変わらないし、これからもいろんな人生のいろんな場面を彩っていってくれると信じています。全国のCDショップの皆さん、応援してくれている皆さん、ほんとにいつもたくさんの愛をありがとうございます!」と喜びのコメントを寄せた。

一方、大賞<青>を受賞した羊文学の塩塚モエカ(Vo/Gt)は「このような賞をいただくのは初めてで、とてもうれしいです」、河西ゆりか(Ba)は「結果を聞いたときはすごくびっくりしました。それと同時にとてもうれしくてしばらく落ち着けませんでした」、フクダヒロア(Dr)は「CDは最も好きな記録媒体です。第15回CDショップ大賞2023に評価していただき、大変光栄です」と喜んだ。

大賞、特別賞、部門賞、地域ブロック賞は以下のとおり。

■『第15回CDショップ大賞』受賞作品

【大賞<赤>】

藤井風『LOVE ALL SERVE ALL』

【大賞<青>】

羊文学『our hope』

【入賞作品<赤>】

あいみょん『瞳に落ちるよレコード』

Ado『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』

Ado『狂言』

宇多田ヒカル『BADモード』

ELLEGARDEN『The End of Yesterday』

小田和正『early summer 2022』

Original Love『MUSIC, DANCE & LOVE』

Creepy Nuts『アンサンブル・プレイ』

坂本慎太郎『物語のように』

SUPER BEAVER『東京』

にしな『1999』

藤井風『LOVE ALL SERVE ALL』

Mrs. GREEN APPLE『Unity』

山下達郎『SOFTLY』

優里『壱』

【入賞作品<青>】

ego apartment『EGO APARTMENT』

Kroi『telegraph』

黒子首『ペンシルロケット』

Saucy Dog『サニーボトル』

Chilli Beans. 『Chilli Beans.』

Deep Sea Diving Club『Let's Go! DSDC!』

羊文学『our hope』

BE:FIRST『BE:1』

マルシィ『Memory』

和ぬか『青二才』

【特別賞】

Ado『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』

▼部門賞

【洋楽賞】

ハリー・スタイルズ『ハリー・ハウス』

【クラシック賞】

中田恵子『Pray with Bach』

【ジャズ賞】

山中千尋『Today Is Another Day』

【歌謡曲賞】

新浜レオン『ジェラシー ~運命にKissをしよう~』

【ライヴ作品賞】

スピッツBlu-ray&DVD『スピッツ コンサート2020 “猫ちぐらの夕べ”』

【パッケージデザイン賞】

藤井隆『Music Restrant Royal Host』

【地域ブロック賞】

北海道/Furui Riho『Green Light』

東北/秩父英里『Crossing Reality』

関東/さらさ『Inner Ocean』

甲信越/花耶『Bouquet』

北陸/ねぐせ。『ワンダーランドに愛情を!』

東海/プランプラム『tokeru』

関西/w.o.d.『感情』

中国/bokula.『生活に、寄り添い.』

四国/Bialystocks『Quicksand』

九州/Deep Sea Diving Club『Let’s Go! DSDC!』

沖縄/ウチナー・ジャズ・オール・スターズ『ウチナー・ジャズ・ゴーズ・オン』

