6月に15年ぶりアルバム『シックス』を日本先行発売するエクストリーム(C) earMUSIC (C)Jesse Lirola

名バラード「モア・ザン・ワーズ」で知られる米ハードロックバンド・エクストリームが、15年ぶり通算6枚目のオリジナルアルバム『シックス』を6月7日に日本先行発売することが2日、発表された。

新アルバムは、前作『サウダージ・デ・ロック』(2008年)以来15年ぶり。絶大な人気と実力を誇るギターヒーロー、ヌーノ・ベッテンコートによる高次元のギターサウンドと、ヴァン・ヘイレンの3代目ボーカルでもあったゲイリー・シェローンの円熟味を増した力強いボーカルに酔いしれること必至の新作となっている。

今作からの1stシングル「ライズ」が、先行配信リリースされるとともに、YouTubeでは同曲のミュージックビデオが公開となった。日本盤にはボーナストラックとして、「ライズ」のラジオ・エディット・ヴァージョンが収録される。

VICTOR ONLINE STORE限定でTシャツ付き商品も受付を開始した。Tシャツ付き盤の先着購入特典として、メンバー全員の直筆サイン入りポストカードが進呈される。

■EXTREME 6thアルバム『SIX/シックス』収録曲

01. RISE/ライズ

02. #REBEL/#レベル

03. BANSHEE/バンシー

04. OTHER SIDE OF THE RAINBOW/アザー・サイド・オブ・ザ・レインボウ

05. SMALL TOWN BEAUTIFUL/スモール・タウン・ビューティフル

06. THE MASK/ザ・マスク

07. THICKER THAN BLOOD/シッカー・ザン・ブラッド

08. SAVE ME/セイヴ・ミー

09. HURRICANE/ハリケイン

10. X OUT/エックス・アウト

11. BEAUTIFUL GIRLS/ビューティフル・ガールズ

12. HERE'S TO THE LOSERS/ヒアズ・トゥ・ザ・ルーザーズ

13. RISE (RADIO EDIT)/ライズ(ラジオ・エディット) ※日本盤ボーナストラック

