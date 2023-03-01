京極夏彦、直木賞の新選考委員に就任
2023年3月1日 16時52分 (3月1日 18時05分更新)
日本文学振興会は1日、直木賞の新選考委員に京極夏彦氏（59）が就任すると発表した。
京極氏は、7月19日に予定している第169回（令和5年上半期）の選考会から参加する予定となる。
現在の同賞の選考委員は、浅田次郎氏、伊集院静氏、角田光代氏、桐野夏生氏、高村薫（※高＝はしごだか）、林真理子氏、三浦しをん氏、宮部みゆき氏となる。
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