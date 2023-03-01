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舞台版『となりのトトロ』英国演劇界最高峰「ローレンス・オリヴィエ賞」最多9部門ノミネート

2023年3月1日 12時48分 (3月1日 14時06分更新)
舞台『となりのトトロ／My Neighbour Totoro』舞台写真　Photo by Manuel Harlan （C）RSC with Nippon TV

舞台『となりのトトロ／My Neighbour Totoro』舞台写真　Photo by Manuel Harlan （C）RSC with Nippon TV

　スタジオジブリのアニメーション映画『となりのトトロ』（1988年）を舞台化した『My Neighbour Totoro』が、英国演劇界で最も権威のある「ローレンス・オリヴィエ賞」に、演出賞、主演女優賞、作・編曲賞など最多の9部門にノミネートされた。現地時間2月28日に発表された。
【画像】ロンドン上演中の舞台写真
　同映画で音楽を手がけた作曲家の久石譲が舞台化を提案し、宮崎駿監督（※崎＝たつさき）がこれを快諾したことで始まったプロジェクト。久石がエグゼクティブ・プロデューサーを務め、イギリスの名門演劇カンパニー、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー（RSC）と日本テレビが共同製作し、昨年10月8日～今年1月21日まで英ロンドンのバービカン劇場で上演された。
　原作を尊重した世界観は瞬く間に観客の心をつかみ、ガーディアン紙の劇評で5つ星を獲得。2月12日に発表された演劇賞「第23回WhatsOnStage Awards」では最優秀演出賞など最多の5冠を獲得している。「ローレンス・オリヴィエ賞」の受賞者の発表と授賞式は4月2日に行われる。
■「ローレンス・オリヴィエ賞2023」ノミネート一覧
Best Director（演出賞）- Phelim McDermott（フェリム・マクダーモット）
Best Actress（主演女優賞）- Mei Mac（メイ・マック）
Best Original Score or New Orchestrations（作・編曲賞）- Joe Hisaishi & Will Stuart（久石譲、ウィル・スチュワート）
Best Theatre Choreographer（振付賞）- Basil Twist（バジル・ツイスト）※パペット演出に対して
Best Set Designr（舞台美術賞）- Tom Pye（トム・パイ）
Best Costume Design（衣装賞）- Kimie Nakano（中野希美江）
Best Lighting Design（照明賞）- Jessica Hung Han Yun（ジェシカ・ハン・ハンユン）
Best Sound Design（音響デザイン賞）- Tony Gayle（トニー・ゲイル）
Best Entertainment or Comedy（エンタテインメントまたはコメディ賞）- My Neighbour Totoro（となりのトトロ）
ロンドンで上演中の舞台版『となりのトトロ』最多9部門ノミネートの反響　鑑賞した人の“生の声”
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