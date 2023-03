舞台『となりのトトロ/My Neighbour Totoro』舞台写真 Photo by Manuel Harlan (C)RSC with Nippon TV

スタジオジブリのアニメーション映画『となりのトトロ』(1988年)を舞台化した『My Neighbour Totoro』が、英国演劇界で最も権威のある「ローレンス・オリヴィエ賞」に、演出賞、主演女優賞、作・編曲賞など最多の9部門にノミネートされた。現地時間2月28日に発表された。

同映画で音楽を手がけた作曲家の久石譲が舞台化を提案し、宮崎駿監督(※崎=たつさき)がこれを快諾したことで始まったプロジェクト。久石がエグゼクティブ・プロデューサーを務め、イギリスの名門演劇カンパニー、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(RSC)と日本テレビが共同製作し、昨年10月8日~今年1月21日まで英ロンドンのバービカン劇場で上演された。

原作を尊重した世界観は瞬く間に観客の心をつかみ、ガーディアン紙の劇評で5つ星を獲得。2月12日に発表された演劇賞「第23回WhatsOnStage Awards」では最優秀演出賞など最多の5冠を獲得している。「ローレンス・オリヴィエ賞」の受賞者の発表と授賞式は4月2日に行われる。

■「ローレンス・オリヴィエ賞2023」ノミネート一覧

Best Director(演出賞)- Phelim McDermott(フェリム・マクダーモット)

Best Actress(主演女優賞)- Mei Mac(メイ・マック)

Best Original Score or New Orchestrations(作・編曲賞)- Joe Hisaishi & Will Stuart(久石譲、ウィル・スチュワート)

Best Theatre Choreographer(振付賞)- Basil Twist(バジル・ツイスト)※パペット演出に対して

Best Set Designr(舞台美術賞)- Tom Pye(トム・パイ)

Best Costume Design(衣装賞)- Kimie Nakano(中野希美江)

Best Lighting Design(照明賞)- Jessica Hung Han Yun(ジェシカ・ハン・ハンユン)

Best Sound Design(音響デザイン賞)- Tony Gayle(トニー・ゲイル)

Best Entertainment or Comedy(エンタテインメントまたはコメディ賞)- My Neighbour Totoro(となりのトトロ)

関連キーワード エンタメ総合