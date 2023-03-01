舞台『となりのトトロ／My Neighbour Totoro』舞台写真 Photo by Manuel Harlan （C）RSC with Nippon TV

スタジオジブリのアニメーション映画『となりのトトロ』（1988年）を舞台化した『My Neighbour Totoro』が、英国演劇界で最も権威のある「ローレンス・オリヴィエ賞」に、演出賞、主演女優賞、作・編曲賞など最多の9部門にノミネートされた。現地時間2月28日に発表された。

同映画で音楽を手がけた作曲家の久石譲が舞台化を提案し、宮崎駿監督（※崎＝たつさき）がこれを快諾したことで始まったプロジェクト。久石がエグゼクティブ・プロデューサーを務め、イギリスの名門演劇カンパニー、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー（RSC）と日本テレビが共同製作し、昨年10月8日～今年1月21日まで英ロンドンのバービカン劇場で上演された。

原作を尊重した世界観は瞬く間に観客の心をつかみ、ガーディアン紙の劇評で5つ星を獲得。2月12日に発表された演劇賞「第23回WhatsOnStage Awards」では最優秀演出賞など最多の5冠を獲得している。「ローレンス・オリヴィエ賞」の受賞者の発表と授賞式は4月2日に行われる。

■「ローレンス・オリヴィエ賞2023」ノミネート一覧

Best Director（演出賞）- Phelim McDermott（フェリム・マクダーモット）

Best Actress（主演女優賞）- Mei Mac（メイ・マック）

Best Original Score or New Orchestrations（作・編曲賞）- Joe Hisaishi & Will Stuart（久石譲、ウィル・スチュワート）

Best Theatre Choreographer（振付賞）- Basil Twist（バジル・ツイスト）※パペット演出に対して

Best Set Designr（舞台美術賞）- Tom Pye（トム・パイ）

Best Costume Design（衣装賞）- Kimie Nakano（中野希美江）

Best Lighting Design（照明賞）- Jessica Hung Han Yun（ジェシカ・ハン・ハンユン）

Best Sound Design（音響デザイン賞）- Tony Gayle（トニー・ゲイル）

Best Entertainment or Comedy（エンタテインメントまたはコメディ賞）- My Neighbour Totoro（となりのトトロ）

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