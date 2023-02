“結成16年以上”の漫才師を対象にした新たなお笑い賞レース『THE SECOND~漫才トーナメント~』の本戦トーナメント「ノックアウトステージ32→16」に出場する32組の組み合わせ抽選会が2月28日、番組公式YouTubeチャンネルで生配信された。

「ノックアウトステージ」は、出場者が2組ずつネタを披露し、1対1の“タイマン”形式で面白さを競うネタバトルとなる。この日の組み合わせの結果、Aブロックは「スーパーマラドーナ vs 2丁拳銃」、Cブロックは「なすなかにし vs COWCOW」、Eブロックは「フルーツポンチ vs テンダラー」、Gブロックは「かもめんたる vs モンスターエンジン」、Hブロックは「東京ダイナマイト vs 金属バット」など、豪華カードが目白押しとなっている。

3月下旬に今回の「開幕戦ノックアウトステージ32→16」、4月下旬に「ノックアウトステージ16→8」を開催し、そのステージ名の通り、32組→16組、16組→8組と出場者が絞られていき、2回の「ノックアウトステージ」を勝ち残った8組が、最終決戦「グランプリファイナル」で、1DAYトーナメントバトルを展開。最後まで勝ち残った1組が、見事優勝の栄冠を手にする。「グランプリファイナル」は5月に開催予定。司会に東野幸治を迎え、フジテレビ系全国ネット・ゴールデンタイム生放送で届ける。

■組み合わせ一覧

【Aブロック】

スーパーマラドーナ vs 2丁拳銃

Dr.ハインリッヒ vs スピードワゴン

【Bブロック】

流れ星☆ vs プラス・マイナス

タモンズ vs 三四郎

【Cブロック】

なすなかにし vs COWCOW

超新塾 vs ジャルジャル

【Dブロック】

モダンタイムス vs ラフ次元

Hi-Hi vs ギャロップ

【Eブロック】

ツーナッカン vs 三日月マンハッタン

フルーツポンチ vs テンダラー

【Fブロック】

ガクテンソク vs マシンガンズ

インポッシブル vs ランジャタイ

【Gブロック】

かもめんたる vs モンスターエンジン

シャンプーハット vs 囲碁将棋

【Hブロック】

スリムクラブ vs タイムマシーン3号

東京ダイナマイト vs 金属バット

関連キーワード エンタメ総合