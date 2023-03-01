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完成間近の中日ビルを空撮

2023年3月1日 12時00分 (3月1日 12時00分更新)
　2024年春開業予定の中日ビルを本社ヘリ「おおづる」から空撮。名古屋・栄の新たなランドマークの今しか見られない完成間近の姿をお楽しみください！（瀬田貴嗣撮影）

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