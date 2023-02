“世界一豪華なディナーショー”の開催を発表したYOSHIKI (C)ORICON NewS inc.

X JAPANのYOSHIKIが2月28日、都内で「YOSHIKIプレミアムディナーショー&『Y by YOSHIKI』新ヴィンテージワイン」発表会見を開催した。ディナーショー『EVENING/BREAKFAST with YOSHIKI 2023 in TOKYO JAPAN 世界一豪華なDINNER SHOW』は、8月4日を皮切りに、東京・六本木のグランドハイアット東京 ボールルームで9日間16公演を開催する。

YOSHIKIは2014年からディナーショーを開催してきたが、コロナ禍で2020・21年は見送り。3年ぶりの開催となった2022年は、ファンとの直接的なふれあいを避けての開催となったが、今回はファンとふれあうコンテンツを再開することになった。

“世界一豪華なディナーショー”と題した今回のショーについて「コロナ前は練り歩きや合唱できる曲があった。今年はそれが復活する予定です」と切り出すと、「毎回ディナーショーで新曲を先に聞いてもらって、その完成させたりする。今年も何曲か用意しようと思っています」と話した。

YOSHIKIの着物ブランド「YOSHIKIMONO」のショーや牧阿佐美バレヱ団、ストリングスとのコラボパフォーマンス、Yoshikittyとのピアノコラボ、ドラムのステージが上昇したりと、“ラスベガスのショー”のようとも形容される豪華ショーをさらにパワーアップし、完全復活を予告。司会者からTHE LAST ROCKSTARSの楽曲披露の可能性を聞かれると、少し考えたあと「可能性ありますね」と話した。

日程は以下のとおり。

■『EVENING/BREAKFAST with YOSHIKI 2023 in TOKYO JAPAN 世界一豪華なDINNER SHOW』

8月4日(金):Dinner Show

8月5日(土):Breakfast Show

8月5日(土):Dinner Show

8月6日(日):Breakfast Show

8月6日(日):Dinner Show

8月11日(金・祝):Breakfast Show

8月11日(金・祝):Dinner Show

8月12日(土):Breakfast Show

8月12日(土):Dinner Show

8月13日(日):Breakfast Show

8月13日(日):Dinner Show

8月18日(金):Dinner Show

8月19日(土):Breakfast Show

8月19日(土):Dinner Show

8月20日(日):Breakfast Show

8月20日(日):Dinner Show

※Breakfast Show=午前11時45分~、Dinner Show=午後6時30分~

