水原希子 (C)ORICON NewS inc.

モデルの水原希子(32)が28日、自身のインスタグラムを更新。「my love」と紹介したアメリカのピアニスト、ジョン・キャロル・カービーとの“キス”ショットを公開した。

今月8日にも「Grammys!! So proud of my super baby @johncarrollkirby」と、ジョンとともに米・ロサンゼルスで開催されたグラミー賞に出席したことを報告し、写真を通じて親密な様子をみせていた水原。今回は「2/26 Happy birthday my love John You make me so happy everyday :) so excited for your 40s baby I luv u」と、先日誕生日を迎えたジョンを祝福し、“キス”をしたりバースデーケーキを前に密着したりと、仲睦まじい2ショットをアップした。

この投稿にファンから「ボーイフレンド?!」「soooo cute couple」「素敵なお二人」などの声が寄せられている。

関連キーワード エンタメ総合