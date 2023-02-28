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平沢さん初当選　山ノ内町長選

2023年2月28日 05時05分 (2月28日 14時22分更新)

　山ノ内町長選は二十六日、投開票され、無所属新人の平沢岳さん（５０）が、五選を目指した現職の竹節義孝さん（７５）を破り、初当選した。投票率は５９・０７％だった。

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