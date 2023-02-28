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音楽に合わせて体を動かす「リトミック」とバレエを組み合わせた踊りの講座「バレミック・ワークショップ」...
2月28日
シェアオフィスで起業支援、テレワークにも活用 岡谷市が４月開業
岡谷市は、同市中央町のイルフプラザアミューズメント施設二階に「おかやシェアオフィス」を整備した。四月...
ウクライナの平和祈るグッズ 高校生がＶＣ長野ホーム戦で販売
ロシアの侵攻を受けるウクライナを支援しようと、伊那弥生ケ丘高校（伊那市）の一年生二十四人が二十五日、...
「天竜川和船下り」拡散希望 プレオープン期間、若者ら招待
天竜川を下る観光和船事業を信南交通（飯田市）から引き継ぎ、４月１５日に本格運航を始める「南信州リゾー...
＜移住戦国時代＞ （１）市町村「サービス合戦」
「新婚世帯に対し住居費・リフォーム・引っ越し費用を補助します（最大三十万円）」「新幹線を使って通勤す...
御嶽海、東前頭３枚目に 大相撲春場所の新番付発表
三月十二日に初日を迎える大相撲春場所（大阪・エディオンアリーナ大阪）の番付が二十七日に発表され、上松...