Stray Kids『THE SOUND』（エピックレコードジャパン／2023年2月22日発売）

8人組男性グループ・Stray Kidsの最新アルバム『THE SOUND』が、初週37.8万枚を売り上げ、2月28日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。自身初の「週間アルバムランキング」1位となった。

なお初週売上37.8万枚は、2022/7/4付『CIRCUS』での初週売上13.2万枚を超え、自己最高を記録。さらに初週にして、同作の持つ自己最高累積売上記録も上回った。

本作は、Stray Kidsの日本1stアルバム。日本オリジナル楽曲であるリード曲「THE SOUND」のほか、「オリコン週間ストリーミングランキング」で2022/10/17付での初登場から2023/2/27付まで、20週連続TOP100入りを記録している話題曲「CASE 143」の日本語バージョン、2021/10/25付「オリコン週間シングルランキング」で2位を獲得した「Scars」、「ソリクン -Japanese ver.-」【※】などが収録されている。

なおStray Kidsは、2月25日、26日に、ワールドツアーのアンコール公演『Stray Kids 2nd World Tour “MANIAC” ENCORE in JAPAN』を京セラドーム大阪で開催した。

【※】両A面シングル「Scars／ソリクン -Japanese ver.-」は、初週12.0万枚を売り上げ、2021/10/25付「オリコン週間シングルランキング」で、初登場2位を獲得

＜クレジット：オリコン調べ（2023/3/6付：集計期間:2023年2月20日〜2月26日）＞

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