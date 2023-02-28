Stray Kids、自身初のアルバム1位 初週で売上自己最高の37.8万枚【オリコンランキング】
2023年2月28日 04時00分 (2月28日 05時06分更新)
8人組男性グループ・Stray Kidsの最新アルバム『THE SOUND』が、初週37.8万枚を売り上げ、2月28日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。自身初の「週間アルバムランキング」1位となった。
なお初週売上37.8万枚は、2022/7/4付『CIRCUS』での初週売上13.2万枚を超え、自己最高を記録。さらに初週にして、同作の持つ自己最高累積売上記録も上回った。
本作は、Stray Kidsの日本1stアルバム。日本オリジナル楽曲であるリード曲「THE SOUND」のほか、「オリコン週間ストリーミングランキング」で2022/10/17付での初登場から2023/2/27付まで、20週連続TOP100入りを記録している話題曲「CASE 143」の日本語バージョン、2021/10/25付「オリコン週間シングルランキング」で2位を獲得した「Scars」、「ソリクン -Japanese ver.-」【※】などが収録されている。
なおStray Kidsは、2月25日、26日に、ワールドツアーのアンコール公演『Stray Kids 2nd World Tour “MANIAC” ENCORE in JAPAN』を京セラドーム大阪で開催した。
【※】両A面シングル「Scars／ソリクン -Japanese ver.-」は、初週12.0万枚を売り上げ、2021/10/25付「オリコン週間シングルランキング」で、初登場2位を獲得
＜クレジット：オリコン調べ（2023/3/6付：集計期間:2023年2月20日〜2月26日）＞
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