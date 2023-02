デビュー30周年記念日に5年ぶりの単独ライブを開催したTRF

ダンス&ボーカルユニット・TRFがデビュー30周年を迎えた25日、東京・Zepp Hanedaで『TRF 30th Anniversary Live「THANXXX!!! Live & Party 2023~」』を開催した。5年ぶりの単独ライブは完売となり、ファン1000人とともに30周年イヤーの幕を明けた。

オープニングでは、今回のライブの1曲目を決めるTRFチーム会議の映像が流れ、素のメンバーの姿を披露後、エッジの効いた初期のダンスナンバー「Silver and Gold dance」からスタート。DJ KOOは「TRFライブ&パーティーへようこそ! 思いっきり、パーティーしていきましょう」とあおった。

ミリオンヒット曲「masquerade」「Overnight Sensation~時代はあなたに委ねてる~」で会場の熱気は一気に上昇。ボーカルのYU-KIは「みんな元気だったかな? 久しぶり! 今日はみんなのためにセトリを考えてきたからね」と呼びかけた。

「寒い夜だから…」では同曲のミュージックビデオ(MV)が流れ、ステージではMVの階段での歌唱シーンを再現するような粋な演出も。ライブでは珍しいデビューシングル/アルバム曲「OPEN YOUR MIND」「ONE MORE NIGHT」「GOING 2 DANCE」のメドレーでは、重低音のビートが響き渡り、レーザーが飛び交い、会場をディスコ化した。

「FUNKY M」ではDJ KOOがDJブースを離れ、SAMと共に軽快なステップのダンスを披露。「ENGAGED’06」「JOY」でYU-KIか鮮やかな赤いドレスをまとい、圧巻のボーカルを響かせ、ESTUとCHIHARUが華麗に舞う。「CRAZY GONNA CRAZY」からはダンスナンバーでたたみかけて本編を終了した。

アンコール1曲目に「BOY MEETS GIRL」を披露すると、メンバーは、小室哲哉プロデュースの「EZ DO DANCE -Version.2023-」を3月22日に配信リリースすることを発表。さらに、ニューシングルや30周年記念BOXのリリース、30周年の締めくくりとなるライブの開催など、30周年のTRFが精力的に活動していくことを宣言した。

ラスト「survival dAnce」と「WORLD GROOVE」で約2時間15分のライブを締めくくり。DJ KOOは「今日は本当に皆さん来てくれて心から感謝です。今日からまた、新しい31年目が始まっていきます。皆さんと一緒に盛り上がって楽しくいければと思います。そして、TRFの楽曲を作っていただいた小室哲哉さんに感謝です。ありがとうございます」とあいさつ。終演後のスクリーンには、手書きのメッセージで改めてファンに想いを伝えた。

■TRF 30th Anniversary Live『THANXXX!!! Live & Party 2023~』

OPENING VTR

01. Silver and Gold dance(HYPER MIX III ver.)

02. masquerade

03. Overnight Sensation~時代はあなたに委ねてる~

04. 寒い夜だから・・・

05. BILLIONAIRE

【メドレー】

06. OPEN YOUR MIND

07. ONE MORE NIGHT

08. GOING 2 DANCE (STARR GAZER MIX ver.)

09. FUNKY M

メンバーVTR(YU-KI)

10. ENGAGED'06

11. JOY

メンバーVTR(DJ KOO)

12. Impression of trf

メンバーVTR(DJ CHIHARU)

13. CRAZY GONNA CRAZY

14. EZ DO DANCE

15. Because of U

16. Where to begin

【アンコール】

メンバーVTR(ETSU / SAM)

EN1. BOY MEETS GIRL

EN2. survival dAnce~no no cry more~

EN3. WORLD GROOVE

関連キーワード 音楽