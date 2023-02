『Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN』京セラドーム大阪公演を開催したStray Kids 撮影:田中聖太郎

韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが25・26日、自身初となるドーム公演を大阪・京セラドーム大阪で開催。2日間計9万人を熱狂させ、ワールドツアーのアンコール日本公演『Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN』(全4公演)を締めくくった。

日本公演は昨年7月の東京・国立代々木競技場第一体育館以来7ヶ月ぶり。2月11・12日のさいたまスーパーアリーナ、25・26日の京セラドーム大阪の全4公演のチケットは即日完売。キャパシティの10倍を超す応募が殺到するプレミアライブとなり、26日公演は早朝からグッズやCDを求めるファンが殺到し、ツイッターでは「グッズ列」がトレンド入りした。

自身初となるドーム公演では会場での声出しが解禁されたこともあり、メンバーが登場すると大歓声が轟いた。「MANIAC」を皮切りに、「God‘s Menu」「Thunderous」などYouTubeのミュージックビデオ再生回数が億超えの代表曲を、次々とパフォーマンス。バンド生演奏によるド迫力のパフォーマンスで観客を圧倒した。

22日にリリースしたばかりの日本1stアルバム『THE SOUND』のリード曲「THE SOUND」も披露。メロディックなサビ、高速ラップ、パワフルで激しいダンスなど、Stray Kidsらしさが詰め込まれた日本オリジナル曲でファンを魅了する。さらに、TikTok投稿数は3億回を超す人気曲「CASE 143」の日本語バージョンもパフォーマンス。メンバーの即興パートでは、ボーカルのスンミンが宇多田ヒカルの「First Love」を、アイエンが平井堅の「瞳を閉じて」をカバーするサプライズでも沸かせた。

終盤の「Time Out」「Fairytale」では、ステージの左右から2台のトロッコに分乗したメンバーたちが、できるだけ近い距離でファンと交流。会場は大歓声に包まれた。

最後は、ファンからのサプライズ映像にメンバーは大号泣。涙ながらにお互いのこれまでの苦労や努力を称えるように、ステージ上で円陣を組んだ。

末っ子のアイエンは、「これからも一生ステージに立ち続けたい」と決意を語り、ハンは、「子どものころから憧れてきたステージに立てていることが本当に不思議です」、リーダーのバンチャンは「こんなに幸せでいいんですか? ほんまに幸せな時間をありがとうございます!」と関西弁を交えて感謝を伝えた。

アンコール日本公演は4公演トータルで計13万人を動員。全国の映画館でのライブビューイングと、4つのプラットフォームでオンライン生配信も行われ、約25万人を熱狂させた。

■『Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN』

01. MANIAC

02. VENOM

03. Red Lights

04. Easy

05. ALL IN

06. District 9

07. Back Door

08. Charmer

09. Lonely St.

10. Side Effects

11. Thunderous

12. DOMINO

13. God’s Menu

14. CHEESE

15. YAYAYA+ROCK

16. Waiting For Us

17. Muddy Water

18. THE SOUND

19. CASE 143 -Japanese ver.-

20. Hellevator

21. TOP -Japanese ver.-

22. Victory Song

23. Time Out

24. Fairytale

25. CIRCUS

26. SUPER BOARD

27. FAM

28. Star Lost

29. Haven

30. MIROH(26日公演のみ)

