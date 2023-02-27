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カーク、１５年以来の５勝目　米男子ゴルフ最終日

2023年2月27日 10時11分 (2月27日 10時30分更新)
　ホンダ・クラシックを制したクリス・カーク＝パームビーチガーデンズ（ゲッティ＝共同）

　ホンダ・クラシックを制したクリス・カーク＝パームビーチガーデンズ（ゲッティ＝共同）

　米男子ゴルフのホンダ・クラシックは２６日、フロリダ州パームビーチガーデンズのＰＧＡナショナル（パー７０）で最終ラウンドが行われ、首位で出たクリス・カークが６９で回り、通算１４アンダー、２６６で並んだエリック・コール（ともに米国）とのプレーオフを制して２０１５年以来となるツアー５勝目を挙げた。賞金１５１万２千ドル（約２億円）を獲得。（共同）

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