昨年大みそかの『RIZIN.40』の“ブラックパンサー”ベイノア戦で、開始45秒に強烈な左フックで豪快なKO勝利をあげた宇佐美正パトリック(22)。昨年10月の『RIZIN.39』に続いての連続KO勝利で、今年初戦となる『RIZIN.41』(4月1日・丸善インテックアリーナ大阪)では、当初予定していた選手が「恐れをなして逃げた」とRIZIN榊原信行CEOが説明するほど急成長している。

そんな若き注目ファイターに、ORICON NEWSではインタビューを実施。『RIZIN』出場の反響や、格闘家としてのルーツとなった空手&ボクシング、所属ジムの濃すぎるメンバー、そして平本蓮とのエピソードまで、さまざまな話を語ってもらった。

■RIZIN出場で知名度が急上昇 「街で気づかれて『宇佐パトだ!』って言われました(笑)」

――『RIZIN.41』の会見では対戦相手が発表されませんでしたが、韓国人ファイターのキム・ギョンピョ選手に決定しました。RIZINには「強い外国人選手を呼んでくれ」とお願いしたんですよね?

【宇佐美】はい、自分よりも強いと思われている選手でもいいし、その方がむしろ楽しくないですか? 強いやつとやるほうが絶対に意味があると思うし、そこを乗り越えたいです。4月1日の『RIZIN.41』は地元の大阪の大会で、今まで見に来られなかった友だちも来てくれるので、試合にむけて練習しています。

――それだけ言えるほど、今は自信がみなぎっている?

【宇佐美】試合前にも「こんだけ練習したから自分を信じよう」って思えたら、堂々とリングに上がれるし、そう思えずにリングに上がるのって、結果もぜんぜん違うと思います。僕は自分のやってきたことを信じてリングに上がるだけだし、どんな相手でも全然問題ないです。

――昨年大みそかの『RIZIN.40』では豪快なKO勝利だったので、反響も大きかったのでは?

【宇佐美】けっこうヤバかったです。RISEのチャンピオンで『THE MATCH 2022』にも出て知名度もあるベイノア選手との試合だったので、直後からすごい声をかけられるようになったし、近所のコンビニに行ったらその直後にツイッターのDMで「いま見かけました」って連絡が来たり。僕は一応、SNSのコメントは目を通すようにしているんですけど、すっごいあたたかいコメントばっかりで、自分はホンマに幸せもんやなって感じています。

――インパクトのある勝ち方でしたが、あれは狙っていた?

【宇佐美】RIZINのYouTubeで僕が自分解説している動画が公開されているのですが、あのパンチは狙っていました。1発目のジャブを打ったときに、ベイノア選手の手がすごい前に出てきたので、フェイントに引っかかってフックが当たると思って打ちました。

――宇佐美選手はイケメンなので女性ファンも急増している?

【宇佐美】どうなんですかね、自分ではわからないです(笑)。ファンがたくさんいてくれることはすごくうれしいので、男性からも女性からも好かれるような人でいたいと思っています。

――ベイノア選手とは、会見や前日計量でバチバチでした。試合前はいつもあんな感じなのでしょうか?

【宇佐美】ベイノア選手に対しては「本気で試合をしようよ」って思って、見てくれる人に対しても自分の本気を伝えたかったので、バチバチやってました。

――試合後に会話はあったのでしょうか?

【宇佐美】アクシデントなんですけど、試合後に僕のセコンドが間違えてベイノア選手のマウスピースを持っていってしまったので、控え室にお返しに行きました。自分と試合をしてくれたベイノア選手に対してすごくリスペクトを持っているので「これからも頑張ってほしいです」や「教えてもらえることがあるのでお願いします」という感じの話をしました。

――ベイノア選手が会見でおっしゃった“宇佐パトくん”というあだ名は、ご本人としては気に入っている?

【宇佐美】試合直後にツイッターのトレンドになってましたね(笑)。街で気づかれて「宇佐パトだ!」って言われたこともありますし、みんなが覚えやすい名前になってるので、別にいいかなって。知ってくださるだけで僕はうれしいです。

■3歳から空手、高校ではボクシング6冠 打撃の逸材がMMA挑戦2年半で覚醒

――宇佐美選手の格闘家としてのルーツもお伺いします。幼少期はどんなスポーツをしていたのでしょうか?

【宇佐美】おじいちゃんも親父も日本拳法をやっていて、3歳の時に空手の道場に行って型の練習を見たら「すごい」と思って、気づいたら始めてました。めちゃくちゃ面白くて、始めて半年くらいでノリで出た大会で世界3位になって、そっからスイッチが入って一生懸命やっていたんです。でも、けっこう親父が厳しすぎて、僕がもう「あんまりやりたくない」って感じになってしまい、最後は親父と約束した黒帯を取って、最後の試合でちゃんと勝って空手を辞めました。そこから1年間ほかのスポーツを探して、野球とかサッカーの体験に行ったんですけど、なんか違うなって思って。それで、ボクシングも体験で行ってみて、3日目でプロの選手と中学生の僕がスパーリングをすることになったんです。それで、相手をボコボコにできたので「これやな」って思って、ボクシングを始めることにしました。

――中学でボクシングU15全日本大会を2連覇し、高校では6冠を達成されたんですよね。

【宇佐美】小さい頃から親父に「飯を食っていくために命をかけて何かをやらなアカン」って言われていたので、命をかけてボクシングをやってました。でも、東京オリンピックの日本代表を目指していたのですが、選考会で負けてしまって。そこからMMA(総合格闘技)に転向したので、まだキャリアは2年半くらいです。

――MMAは楽しいですか?

【宇佐美】めちゃくちゃ楽しいです! 寝技は見て覚えられるものではないので、何度もやって体で覚えるんですが、全くやってこなかったので成長は早いと思います。打撃だけの格闘技に比べてやることが多くて練習も辛いですが、試合に勝ってチームやファンのみんなと喜べるなら、自分は辛いことも乗り越えられるんです。大みそかの試合も勝ってみんなで年を越せて、こんなに喜びあえることがあるんだって感動して。次は地元の大阪なので昔からの友だちも来るので、勝って一緒に爆発するのが今から楽しみです!

■話題選手が多数所属のジムは「ホンマにヤバイことになる」SNSの師匠は平本蓮!?

――宇佐美選手が練習されているジム「バトルボックス」は、弟の宇佐美秀メイソン選手や木村“フィリップ”ミノル選手、さらに今年からRIZINに参戦する芦澤竜誠選手など、強くて華のある選手の多いジムですね。

【宇佐美】ヤバイッスよね。最高のチームだと思いますし、雰囲気がすごくいいので、ホンマにヤバイことになると思います。代表の渡邉一久さんはK-1 MAXやDynamite!!で活躍していて、僕も小さい頃に試合を見ていて「勢いがあって面白い」って思っていたのですが、ジムの代表になっても勢いはそのままです(笑)。それに選手一人ひとりに本気で向き合ってくれるので、こっちも本気で渡邉さんと向き合いたいって思いますよね。

――バトルボックスは、昨年9月に朝倉未来選手と対戦したフロイド・メイウェザー選手や、大みそかの『RIZIN対ベラトール対抗戦』に出場したパトリシオ・ピットブル選手とフアン・アーチュレッタ選手も練習に来ていました。世界トップの選手も納得の練習環境が揃っているんですね。

【宇佐美】めちゃくちゃいいですよ。キレイだしケガもしないし、選手が練習の終わった後に道具を自分で拭いて並べて、全員が道具や道場を大切にする気持ちがあるので、練習していて気持ちいいんです。明大前駅からすぐ近くですし、最高すぎます(笑)。一般会員の方も入れますし、体験からでも絶対に来たほうがいいです。宣伝みたいになっちゃいますけど(笑)。

――3月5日にキックボクシング「KNOCK OUT」に出場するメイソンさんは、KNOCK OUT王者でRIZINでも活躍する鈴木千裕選手に対して対戦要求したことも話題になりました(結果的にこの試合は成立せず、鈴木もメイソンも別の相手との試合が決定)。

【宇佐美】鈴木選手はチャンピオンですけど、打撃だったらわからないと思いますよ。メイソンは昨年末にアルバート・クラウス選手に勝ちましたし、向き合った時に威圧感もあってセンスもある。昔はグレて母親のいるカナダに行ってた時期もあったけど、日本に戻ってきてから「親父に世界のベルトを巻いてあげよう」って約束したので、そのために今は必死になって格闘技を頑張っています。お互いに切磋琢磨できているので、あとは一緒に結果を出すだけです。

――宇佐美選手もSNSで安保瑠輝也さんとバトルして、格闘技ファンが盛り上がっていました。

【宇佐美】僕は言いたいことは言おうと思っていますし、ツイッターってそういう場所じゃないですか。ツイッターで面白いのは、やっぱり(平本)蓮くんですよね。何回か一緒に練習をさせてもらっていますが、ツイッターを見てるとすごいなって。思ったことをどんどん言ってるじゃないですか。だから僕も思うことがあったら言うし、どうでもいいことは言わんとこって感じでやってます。

――大みそかの『RIZIN.40』では同じ控え室でした。

【宇佐美】はい、だから自分が勝って控え室に帰ってきたら蓮くんが祝福してくれました。また一緒の大会に出たいですね。

■入場曲は親友が歌うオリジナルのラップ「俺のストーリー性に合うから」

――パーソナルなこともお伺いします。好きな音楽やテレビ番組は?

【宇佐美】アメリカのフューチャーっていうラッパーが好きで、基本はヒップホップを聴いていますし、入場曲もラップにしています。テレビはNetflixの『フィジカル100』っていう、『イカゲーム』のリアル版みたいな韓国のサバイバル番組で、格闘家の秋山成勲さんも出てらっしゃいます。日本でいうと『SASUKE』みたいな感じですけど、いろんな競技の代表選手ばかりが集まって、体をぶつけ合って戦うので迫力がすごいです。あとはお笑いも好きで松本人志さんの『ドキュメンタル』(Prime Video)とかを見ています。

――入場曲のこだわりは?

【宇佐美】昨年10月の『RIZIN.39』と大みそかの『RIZIN.40』は、自分の親友が歌ってる曲で入場しました。まだ曲は出してないんですけど、これから一緒にデカくなろうっていう話をしてたら「こんな曲ができました」っていうので聴いてみたら、俺のストーリー性に合うから入場でかけさせてってお願いして。そっからだんだんラップにハマっていきました。自分のストーリーや思ってることを歌えるし、韻を踏んだり面白いですね。

――試合に向けたルーティンなどはありますか?

【宇佐美】入場のときにパーカのフードをかぶるのと、あとは試合前に名前を呼ばれて相手と向き合う前にコーナーを3発殴るのが、自分のルーティンです。

――最後に、今後のRIZINでの目標を教えてください。

【宇佐美】次の大阪大会で勝って、トップの選手にも勝っていきたいですよね。自分がトップであることを証明できるように勝ち続けて、いずれはホベルト・サトシ・ソウザ選手の持つベルトを取れたらと思っています。最初の試合が4月ですが、今年は3試合でも4試合でもやっていきたいです!

●『RIZIN.41』対戦カード

(MMAルール)

カイル・アグォン VS 萩原京平

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマン・マメドフ

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

麻太郎 VS 櫻井芯

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

駿 VS 元氣

三輪憂斗 VS 赤平大治

