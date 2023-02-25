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【WBC侍対ソフトバンク・スタメン】侍ジャパンは予告通りに佐々木朗希が先発マウンド

2023年2月25日 13時09分

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キャッチボールする佐々木朗

キャッチボールする佐々木朗

  • キャッチボールする佐々木朗
  • 山田（右)村上（中）と話すソフトバンク・柳田
◇２５日　ＷＢＣ「カーネクスト侍ジャパンシリーズ２０２３」日本代表―ソフトバンク（サンマリンスタジアム）
　スタメンが発表され、侍ジャパンは予告通りに佐々木朗希が先発マウンドに上がる。
【ソフトバンク】
１番・中・牧原大
２番・一・中村晃
３番・右・柳田
４番・左・ホーキンス
５番・三・栗原
６番・遊・今宮
７番・指・リチャード
８番・捕・渡辺陸
９番・二・三森
先発・大関
【侍ジャパン】
１番・二・山田
２番・遊・源田
３番・指・山川
４番・三・村上
５番・左・近藤
６番・捕・甲斐
７番・一・岡本和
８番・中・周東
９番・右・松原
先発・佐々木朗

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