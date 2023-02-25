【WBC侍対ソフトバンク・スタメン】侍ジャパンは予告通りに佐々木朗希が先発マウンド
2023年2月25日 13時09分
◇２５日 ＷＢＣ「カーネクスト侍ジャパンシリーズ２０２３」日本代表―ソフトバンク（サンマリンスタジアム）
スタメンが発表され、侍ジャパンは予告通りに佐々木朗希が先発マウンドに上がる。
【ソフトバンク】
１番・中・牧原大
２番・一・中村晃
３番・右・柳田
４番・左・ホーキンス
５番・三・栗原
６番・遊・今宮
７番・指・リチャード
８番・捕・渡辺陸
９番・二・三森
先発・大関
【侍ジャパン】
１番・二・山田
２番・遊・源田
３番・指・山川
４番・三・村上
５番・左・近藤
６番・捕・甲斐
７番・一・岡本和
８番・中・周東
９番・右・松原
先発・佐々木朗
【ソフトバンク】
１番・中・牧原大
２番・一・中村晃
３番・右・柳田
４番・左・ホーキンス
５番・三・栗原
６番・遊・今宮
７番・指・リチャード
８番・捕・渡辺陸
９番・二・三森
先発・大関
【侍ジャパン】
１番・二・山田
２番・遊・源田
３番・指・山川
４番・三・村上
５番・左・近藤
６番・捕・甲斐
７番・一・岡本和
８番・中・周東
９番・右・松原
先発・佐々木朗
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