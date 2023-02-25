キャッチボールする佐々木朗



◇２５日 ＷＢＣ「カーネクスト侍ジャパンシリーズ２０２３」日本代表―ソフトバンク（サンマリンスタジアム）

スタメンが発表され、侍ジャパンは予告通りに佐々木朗希が先発マウンドに上がる。

【ソフトバンク】

１番・中・牧原大

２番・一・中村晃

３番・右・柳田

４番・左・ホーキンス

５番・三・栗原

６番・遊・今宮

７番・指・リチャード

８番・捕・渡辺陸

９番・二・三森

先発・大関

【侍ジャパン】

１番・二・山田

２番・遊・源田

３番・指・山川

４番・三・村上

５番・左・近藤

６番・捕・甲斐

７番・一・岡本和

８番・中・周東

９番・右・松原

先発・佐々木朗

