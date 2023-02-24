【オリコン】sumikaの主な記録 デジタルアルバム『Chime』で1位獲得 累積1.5万DL
2023年2月24日 19時46分 (2月24日 22時05分更新)
4人組バンド・sumikaの黒田隼之介さんが23日に死去したことが24日、同バンドの公式サイトで発表された。34歳だった。
sumikaに関する主な記録は以下の通り。
【1】sumika シングル作品累積売上TOP3
1位…『Fiction e.p』（2018年4月25日発売）
最高3位、累積売上3.0万枚
1位…『Fiction e.p』（2018年4月25日発売）
最高3位、累積売上3.0万枚
2位…『ファンファーレ／春夏秋冬』（2018年8月29日発売）
最高4位、累積売上2.9万枚
最高4位、累積売上2.9万枚
3位…『Harmonize e.p(センス・オブ・ワンダー／ライラ／No.5／エンドロール)』（2020年3月4日発売）
最高5位、累積売上2.4万枚
最高5位、累積売上2.4万枚
【2】sumika 1位獲得作品記録
デジタルアルバム『Chime』（2019年3月13日配信開始）
2019／3／25付オリコン週間デジタルアルバムランキング1位、累積DL数1.5万DL(15,155DL)
デジタルアルバム『Chime』（2019年3月13日配信開始）
2019／3／25付オリコン週間デジタルアルバムランキング1位、累積DL数1.5万DL(15,155DL)
【1】【2】それぞれ「オリコン調べ（2023／2／27付現在）」
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