sumika

4人組バンド・sumikaの黒田隼之介さんが23日に死去したことが24日、同バンドの公式サイトで発表された。34歳だった。

sumikaに関する主な記録は以下の通り。

【1】sumika シングル作品累積売上TOP3

1位…『Fiction e.p』（2018年4月25日発売）

最高3位、累積売上3.0万枚

2位…『ファンファーレ／春夏秋冬』（2018年8月29日発売）

最高4位、累積売上2.9万枚

3位…『Harmonize e.p(センス・オブ・ワンダー／ライラ／No.5／エンドロール)』（2020年3月4日発売）

最高5位、累積売上2.4万枚

【2】sumika 1位獲得作品記録

デジタルアルバム『Chime』（2019年3月13日配信開始）

2019／3／25付オリコン週間デジタルアルバムランキング1位、累積DL数1.5万DL(15,155DL)

【1】【2】それぞれ「オリコン調べ（2023／2／27付現在）」

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