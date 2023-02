『RIZIN.41』対戦カード発表会見の模様(C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される格闘技『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)のトレーラー(予告映像)が24日、RIZIN公式SNSやYouTubeチャンネルで公開された。先日の会見で皇治と芦澤竜誠による「令和5年の大喧嘩」の裏側などが映されている。

今月16日の会見では、対戦が決定している皇治と芦澤が激しい舌戦を繰り広げ、最後は乱闘に発展して会見が途中で打ち切られる事態となった。トレーラーの主役もこの2人で、芦澤の飛び蹴りが皇治に当たる瞬間をアップで捉え、皇治が「見せてやりますよ、格の違いを」と余裕でコメントすると、芦澤も「俺が入ったらRIZINは倍以上にデカくなる。だから『俺が勝たなきゃいけないな』って思ってるっす」と吠えた。

そのほか、ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功、カイル・アグォン VS 萩原京平、金太郎 VS 石司晃一、ストラッサー起一 VS 中村K太郎、宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ、神龍誠 VS 北方大地などMMAマッチの見どころを次々と紹介した。

RIZINの榊原信行社長は自身のツイッターで「“喰うか、喰われるか”血に飢えたファイター達が魅せる熱狂の争奪戦が今年も始まります! 4/1(土)は丸善インテックアリーナ大阪に集結し、RIZINの圧倒的な熱をLIVEで堪能して下さい!」と呼びかけた。

●『RIZIN.41』対戦カード

(MMAルール)

カイル・アグォン VS 萩原京平

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマンマメドフ

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

麻太郎 VS 櫻井芯

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

駿 VS 元氣

三輪憂斗 VS 赤平大治

