SEVENTEEN 初のドームで日本ファンミーティング開催へ 東京＆大阪で計4日間
2023年2月24日 17時27分 (2月24日 19時05分更新)
韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENが、5月に約1年ぶりとなる日本でのファンミーティング『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE'』を開催することが決定した。
5月17・18日に大阪・京セラドーム大阪、5月27・28日に東京ドームで開催。2015年にデビューしたSEVENTEENが日本ファンミーティングをドームで開催するのは、今回が初となる。
■『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE'』概要
5月17日（水）：大阪・京セラドーム大阪
5月18日（木）：大阪・京セラドーム大阪
5月27日（土）：東京・東京ドーム
5月28日（日）：東京・東京ドーム
5月17日（水）：大阪・京セラドーム大阪
5月18日（木）：大阪・京セラドーム大阪
5月27日（土）：東京・東京ドーム
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