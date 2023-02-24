『MISS OF MISS CAMPUS CONTEST 2023』ファイナリストに決定した荒木美輝

全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決める『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023 supported by リゼクリニック』のファイナリスト10人が決定した。

『MISS OF MISS』ファイナリストは、きょう24日から開始される最終審査（後半）に参加。また、3月5日『AGESTOCK2023 in 国立競技場第一体育館』内にて行われる表彰式に登壇し、グランプリには賞金100万円をはじめ、豪華副賞が贈呈される。

2003年度より開催され、今回で20年目を迎える全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるミスコンテスト。昨年度グランプリは石川莉々花（慶應義塾大学）、準グランプリは吉永光来（慶應義塾大学）・青野さくら（慶應義塾大学)、審査員特別賞は佐久間英凜（関東学院大学）・新藤利佐（慶應義塾大学）・北野百笑（横浜国立大学）。

過去出身者には小正裕佳子（元NHKアナウンサー）、杉浦友紀（NHKアナウンサー）、古谷有美（TBSアナウンサー）、久冨慶子（テレビ朝日アナウンサー）、畑下由佳（日本テレビアナウンサー)、笹崎里菜（日本テレビアナウンサー)、山形純菜（TBSアナウンサー）、海老原優香（フジテレビアナウンサー）、浅田春奈（NHK名古屋アナウンサー）、篠原梨菜（TBSアナウンサー）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー。

高見侑里（フリーアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、西澤由夏（ABEMAアナウンサー）、八田亜矢子（タレント）、福田萌（タレント）、山賀琴子（モデル・ブランドディレクター）、楫真梨子（ファッションライター）、黒口なつ（タレント）、伊藤愛真（タレント）、神谷明采（タレント）などがいる。

同時開催にて、全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2023 supportedby メンズリゼ』も実施。

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