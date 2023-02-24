奈緒、永田崇人がKERA作品に初出演 『ケムリ研究室』第3弾公演10月上演へ
2023年2月24日 13時03分 (2月24日 14時06分更新)
劇作家・演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチ（KERA）と緒川たまきが主宰するユニット『ケムリ研究室』の第３弾公演が今年10月に決定し、キャストが発表された。
主宰の緒川たまきをはじめ、今回『ケムリ研究室』初挑戦となる奈緒、永田崇人、KERA作品ではおなじみの北村有起哉、音尾琢真、水野美紀、近藤公園、松永玲子、福田転球、平田敦子、山内圭哉、野間口徹、犬山イヌコ、篠井英介、木野花と多彩な俳優陣が顔を揃えた。
また『ケムリ研究室』第１弾、第２弾の振付を手掛けた小野寺修二が斉藤悠、藤田桃子、依田朋子とともに舞台を彩る。
■公演情報
ケムリ研究室no.3『新作（タイトル未定）』
作・演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ
ケムリ研究室no.3『新作（タイトル未定）』
作・演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ
出演：緒川たまき、北村有起哉、音尾琢真、奈緒、水野美紀
近藤公園、松永玲子、福田転球、平田敦子、永田崇人
小野寺修二、斉藤悠、藤田桃子、依田朋子
山内圭哉、野間口徹、犬山イヌコ、篠井英介、木野花
近藤公園、松永玲子、福田転球、平田敦子、永田崇人
小野寺修二、斉藤悠、藤田桃子、依田朋子
山内圭哉、野間口徹、犬山イヌコ、篠井英介、木野花
公演日程：2023年10月 世田谷パブリックシアター 他北九州・兵庫・新潟公演あり
企画・ケムリ研究室＝ケラリーノ・サンドロヴィッチ＋緒川たまき
製作＝キューブ
企画・ケムリ研究室＝ケラリーノ・サンドロヴィッチ＋緒川たまき
製作＝キューブ
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