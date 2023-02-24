劇作家・演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチ（KERA）と緒川たまきが主宰するユニット『ケムリ研究室』の第３弾公演が今年10月に決定し、キャストが発表された。

主宰の緒川たまきをはじめ、今回『ケムリ研究室』初挑戦となる奈緒、永田崇人、KERA作品ではおなじみの北村有起哉、音尾琢真、水野美紀、近藤公園、松永玲子、福田転球、平田敦子、山内圭哉、野間口徹、犬山イヌコ、篠井英介、木野花と多彩な俳優陣が顔を揃えた。

また『ケムリ研究室』第１弾、第２弾の振付を手掛けた小野寺修二が斉藤悠、藤田桃子、依田朋子とともに舞台を彩る。

■公演情報

ケムリ研究室no.3『新作（タイトル未定）』

作・演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ

出演：緒川たまき、北村有起哉、音尾琢真、奈緒、水野美紀

近藤公園、松永玲子、福田転球、平田敦子、永田崇人

小野寺修二、斉藤悠、藤田桃子、依田朋子

山内圭哉、野間口徹、犬山イヌコ、篠井英介、木野花

公演日程：2023年10月 世田谷パブリックシアター 他北九州・兵庫・新潟公演あり

企画・ケムリ研究室＝ケラリーノ・サンドロヴィッチ＋緒川たまき

製作＝キューブ

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