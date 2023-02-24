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統一地方選（前半戦４月９日投開票、後半戦４月２３日投開票）

2023年2月24日 11時35分 (2月24日 11時41分更新)
　統一地方選は前半戦（知事選、政令市長選、道府県議選、政令市議選）は４月９日投開票、後半戦（市町村長議選、特別区長議選）は４月２３日投開票です。
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