『月刊TVガイド関東版 2023年4月号』の表紙を飾るKing & Prince

人気グループ・King & Princeが、24日発売のTV情報誌『月刊TVガイド2023年4月号』(東京ニュース通信社)に登場。12枚目のシングル「Life goes on / We are young」(発売中)の注目ポイントをはじめ、デビュー前後の若かった思い出を語っている。

ニューシングルのタイトルにちなんで“あのとき、僕らは若かった”をテーマにインタビュー。デビュー前にみんなで江ノ島に行った思い出やハワイ撮影の裏話、そして今のグループの前身「Mr.King vs Mr.Prince」になったときのことなど、懐かしい思い出話は尽きない。

「King & Prince」とはお互いにどんな存在かと聞くと、少し考えながらも、仲間であり青春であり、ユートピアで“ズットピア”と断言する。そんな10代から20代、家族よりも長い時間を過ごしてきた彼らが繋ぐストーリーを、12Pの大ボリュームで届ける。

さらに『坂上どうぶつ王国』にレギュラー出演中の高橋海人のダイビング企画インタビューや、3年目に突入した『VS魂 グラデーション』のレギュラー、佐藤勝利&藤井流星&岸優太&浮所飛貴の絆を感じる仲良しグラビアも必見だ。

そのほかにも、続編ドラマが絶賛放送中で4月公開の劇場版を控える『美しい彼』からは、萩原利久&八木勇征の撮り下ろしグラビアをおくる。

3月8日にシングル「Special Kiss」をリリースするなにわ男子からは、西畑大吾&道枝駿佑&大橋和也の3人が登場。主題歌を務める高橋恭平主演映画『なのに、千輝くんが甘すぎる。』にちなみ、“甘~い”彼らを堪能できるグラビア&インタビューとなっている。

アルバム『POWER』をリリースするジャニーズWESTは、お互いの“〇〇力”について褒め合いトークを展開。「声力」「おちょくり力」「サウナ力」など…個性豊かな“POWERトーク”が繰り広げられている。

