『乃木坂46 11th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2~5期生ライブ~より

アイドルグループ・乃木坂46が23日、横浜アリーナでデビュー11周年記念ライブ『乃木坂46 11th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2公演を開催した。5日間連続公演の2日目は、加入から1周年を迎えたばかりの5期生11人の単独ライブ。気合いにあふれた熱いステージで、全28曲を熱唱、熱演した。

昨年12月に『新・乃木坂スター誕生!LIVE』を行ったことはあるものの、本格的な期別ライブは今回が初となる5期生は、初のオリジナル曲「絶望の一秒前」からスタート。11人が横1列に並ぶシルエットが浮かび上がると、メンバー一人ひとりがフィーチャーされていき、観客のシンガロングも加わって楽曲の壮大さが増幅されていった。

菅原咲月がセンターを務めた「ジコチューで行こう!」では王道アイドル全開、中西アルノが5期生初のシングル表題曲センターを務めた「Actually...」ではパワフルなステージングで観客を圧倒した。

MCでは、このあとのブロックで、乃木坂46の11年の歴史を、楽曲を通じて5期生11人で振り返っていくことを伝えた。デビュー年の2012年から各年1曲ずつをセレクトし、代わる代わる全員がセンターを務めることになった。

人気の高い初期のユニット曲、「せっかちなかたつむり」は五百城茉央、「他の星から」は池田瑛紗、「Threefold choice」は一ノ瀬美空がセンターに立ち、あこがれの先輩たちにリスペクトを込めてパフォーマンス。「孤独兄弟」では序盤を菅原が1人で歌いきり、途中から井上和が加わり、革ジャンを羽織って歌い踊った。

「太陽ノック」では、センターを務めた冨里奈央が1期生・生駒里奈への憧れを告白。「Another Ghost」では最年少の小川彩が大人びた装いで、卒業した先輩たちに追いつきたいとファンにアピールした。

奥田いろはは、大ファンだったという2期生・北野日奈子への思いを告げてから、「日常」を全身全霊のダンスとともに披露。「Sing Out!」ではクラシックバレエ歴のある岡本姫奈のダンスをフィーチャーした。「Route 246」では井上があこがれの齋藤飛鳥への思いを胸に、力強いダンスで魅せ、「Wilderness world」では中西がクールさとパワフルさをあわせ持ったダンスで魅了。「好きというのはロックだぜ!」では、川崎桜(崎=たつさき)が最高の笑顔で客席をあおり、このブロックの最後はアコースティックアレンジの「僕だけの光」を11人で歌いつないだ。

続いて「新・乃木坂スター誕生!」コラボコーナーでは、カバー曲を続々と披露。奥田は「点描の歌」(Mrs. GREEN APPLE)、中西は「First Love」(宇多田ヒカル)、井上は「Story」(AI)、5期生全員で「旅立ちの日に…」(川嶋あい)をカバー。約1年にわたる番組での経験が存分に発揮した。

2年目に向けた決意表明を経て、ステージ上で円陣を組むと、川崎センター曲「17分間」で会場の熱量を高め、菅原の「これからも11人、切磋琢磨しあって、乃木坂にふさわしい存在になれるよう頑張ります」との宣言に続いて、「バンドエイド剥がすような別れ方」でライブ本編を終えた。

アンコールでは中西が「あすの4期生さんライブに、いいバトンをつなげたんじゃないかな」と話し、五百城は「きのうの夜まで不安だったんですけど、いざ(ステージに)立つと皆さんの歓声に包まれながら、すごく楽しい1日を過ごすことができました」と喜びを口にした。

ラストナンバーは、3月22日発売の32ndシングル(タイトル未定)に収録される5期生曲「心にもないこと」。センターを務める池田の曲紹介に続いて初披露し、1万2000人の観客を熱狂させた。

■『乃木坂46 11th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2~5期生ライブ~

Overture

01. 絶望の一秒前

02. ジコチューで行こう!

03. 君に叱られた

04. Actually...

05. せっかちなかたつむり

06. 他の星から

07. 孤独兄弟

08. 太陽ノック

09. Threefold choice

10. Another Ghost

11. 日常

12. Sing Out!

13. Route 246

14. Wilderness world

15. 好きというのはロックだぜ!

16. 僕だけの光

17. 点描の歌 [Mrs. GREEN APPLE]

18. First Love [宇多田ヒカル]

19. Story [AI]

20. 旅立ちの日に… [川嶋あい]

21. 17分間

22. 自惚れビーチ

23. ロマンスのスタート

24. ダンケシェーン

25. バンドエイド剥がすような別れ方

【アンコール】

EN1. 指望遠鏡

EN2. シャキイズム

EN3. 心にもないこと

