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蛯名は予選敗退　世界ノルディック第２日

2023年2月23日 22時34分 (2月23日 23時09分更新)
　距離男子スプリント・クラシカル　５３位で予選敗退の蛯名貴徳＝プラニツァ（共同）

　距離男子スプリント・クラシカル　５３位で予選敗退の蛯名貴徳＝プラニツァ（共同）

　【プラニツァ（スロベニア）共同】ノルディックスキーの世界選手権第２日は２３日、スロベニアのプラニツァで行われ、距離スプリント・クラシカルに日本勢でただ一人出場した男子の蛯名貴徳（自衛隊）は予選で３分１６秒１０の５３位に終わり、上位３０人による決勝トーナメント進出を逃した。

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