【プラニツァ（スロベニア）共同】ノルディックスキーの世界選手権第２日は２３日、スロベニアのプラニツァで行われ、距離スプリント・クラシカルに日本勢でただ一人出場した男子の蛯名貴徳（自衛隊）は予選で３分１６秒１０の５３位に終わり、上位３０人による決勝トーナメント進出を逃した。