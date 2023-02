『RIZIN.41』で皇治と対戦する芦澤竜誠 (C)ORICON NewS inc.

“K-1の問題児”として昨年までK-1で活躍し、今年から戦いの舞台をRIZINに移した芦澤竜誠(27)。昨年大みそかの『RIZIN.40』では「ナマズ音頭」を熱唱しながらリングに登場し、RIZIN初戦にして“キックボクシングの最後の試合”の対戦相手として皇治を指名した。

そして、今月16日に行われた会見で再び皇治と対面すると、マイクを通して激しい挑発合戦を繰り広げ、芦澤が「おめぇ、引っ叩くぞ」と煽り、皇治が「来いや」と応じると、芦澤がダッシュして皇治のボディに飛び蹴りをヒットさせた。前代未聞の乱闘劇となり、会見は急きょ中止に。そんな波乱の展開の直後、ORICON NEWSはまだまだ喋り足りない芦澤をキャッチ。皇治への激しい口撃はもちろん、RIZINでMMA挑戦することの意義、そして平本蓮とのビジョンをぶち上げた。

■会見の飛び蹴りは「フリースタイル(笑)」長年のムカつきを試合で晴らす

――先ほど皇治選手との会見が終わったばかりですが、飛び蹴りが早速ネットで話題となっています。あれは出そうと狙っていた?

【芦澤】いや、思ってないっすね。あの場で思いついたフリースタイルです(笑)。でも俺は「お前、マジでやる?」って聞いたんですよ、そしたらアイツが「来いよ」って言うから、それは行くじゃないっすか。これが素人同士だったら傷害事件になるけど、俺たちは格闘家だから。アイツが来いって言ったんだから、そりゃやられるでしょって話で。その後の撮影でフェイス・トゥ・フェイスのときも、なんかやってきたらぶっ飛ばしてやろうかと思ったけど、何もできなくて目も泳いでたから「はい、頑張ったな」って頭を“よしよし”してやったんですよ。

――まさに“芦澤劇場”でしたね。

【芦澤】アイツは俺に頼りすぎ。おしゃべりがつまんねえし、薄っぺらいことばっかり言って。俺がナマズって言われてるからって「ドジョウくん」とか言って、だったら「ドジョウ音頭」を作るぞって話ですよ(笑)。安っぽすぎて作んねぇけど。ナマズくんでいいのに、アイツは人が作ったあだ名を言いたくないからって「ドジョウ」とか「おさかなクン」とか言ってるけど、魚をバカにしたら海に行けねえぞって。寿司も食えないですよ(笑)。

――もともと皇治さんのことが嫌いだった?

【芦澤】腹が立つことばっかり言ってるじゃないっすか。俺のことを下に見たり、相手にしないみたいな態度が一番嫌い。今回の試合も、アイツが怪我がどうのこうのってボクシングがいいみたいなことを言ってて、大みそかの『RIZIN.40』で俺が「ナマズ音頭」で入場する前にRIZINから「ルールのはまだ決まっていないので、そこは触れないでほしい」って言われたけど、ふざけんなと思ったからリングに上がったら速攻で「何のルールでやるんだ、この野郎」って言ってやったんですよ。お前の立場で俺をバカにしてんじゃねえよって話で。

――いろんな積み重ねがあって、会見での乱闘になったと。

【芦澤】俺もいきなり怒って盛り上げようなんて気はないんすよ。俺は思ったことを言ってるだけで、カメラがあるとかないとか関係ないし。会見が終わってからも会場でアイツとエスカレーターですれ違ったから「楽しみにしとけよ、バーカ」って言ったら、アイツは何も言い返してこないし。乱闘のときもやられたら下がって、止めに入られてから「かかってこいよ」とか言い出して。俺だったら来た瞬間にやるから、アイツはニセモノなんすよ。ただ、試合前にアイツのメッキをめくり過ぎちゃったかな。

――ルールについて、芦澤選手は喧嘩がしたいからMMAルールを希望している?

【芦澤】そうっすね。喧嘩したいならMMAでいいじゃないっすか。アイツは「MMAルールだと組み付いてつまんない試合になる。誰がそんなのを見たい」って言ってるけど、俺はそんな試合をする気はないよ、サッカーボールキックと肘ありでやろうぜ。それはみんなが見たいし、ファンに失礼でもないし、お祭りでいいじゃないですか。アイツは正論みたいに言ってるのがキモいんすよ。なんすか、あの詐欺師みたいなしゃべり方。

――ご自身の動画でも「格闘家をダサくしているのが皇治」と厳しい言葉もありました。

【芦澤】みんな「皇治みたいになりたい」って皇治のまねをしたら、日本は終わりですよ。「芦澤竜誠みたいになりたい」って俺のまねをしたら、いい国になるっす。日本人ってヤバくて最高なのに、みんなその気持ちが薄れてきてる。でも日本人は最強の大和魂なんですよ。それを俺の試合でわからせます。

■最後のキックの試合は「みんな見たことがない皇治を見せる」MMA挑戦で平本蓮とぶち上げる!

――キックボクサーとしての皇治選手は、武尊選手、那須川天心選手、YA-MAN選手と戦って、敗れてはいますがダウンをしないタフなファイターです。

【芦澤】格闘家としては、いい試合してるんじゃないっすか。勝てないのがかわいそうって感じ。まぁ俺なら倒せますね。もう倒せるイメージができてるんで、楽しみにしてください。俺のキックボクシングの集大成として、みんなが見たことのない皇治を見せて終わる、最高のハッピーエンドじゃないっすか。

――この試合で区切りをつけてMMAに挑戦されますが、転向はいつごろから考えていましたか?

【芦澤】いまRIZINで戦ってる(平本)蓮とK-1ジムで一緒だった数年前から「俺らUFCに行きたいね」って話してて、俺はどんなルールでも強くなりたいからずっとMMAをやる気はあったけど、蓮が先に行って、今が自分のタイミングですね。

――寝技や組技の練習は大変では?

【芦澤】最高っすよ、やっとMMAが面白くなってきました。最初は何もできないから辛いんですよ、それでアイツ(皇治)はその時に「俺はできない」って諦めた人間なんで、だからカッコ悪い。でも俺は、寝技の練習で辛くて寂しい思いもしてきたけど、それを半年ぐらいやって乗り越えてきて、やっとMMAが楽しくなってきたんです。だから俺は皇治とMMAの試合をしたいけど、アイツは楽しくなる前に「男と抱き合うのは嫌だ」とか言って辞めた人間で、それの何がカッコいいんだよ。この試合も「MMAの一流選手の前でMMA素人がやるのが失礼」とか言ってるけど、お前が決めるな、俺のMMAはヤバイぞ。お前のちっちゃいさじ加減で決めるなよ、ニセモノが。

――芦澤選手としては、いまの自分のMMAを見せたいと。

【芦澤】見せたいっすね。蓮みたいに最初はMMAができなくてもいいじゃないですか。男は挑戦してるやつがカッコいいんだから。蓮もどんどん強くなって、カッコいいじゃないっすか。やる前から「できない」って言ってるヤツはカッコ悪いっすよ。

――平本選手とは仲が良くて、SNSで一緒に曲を出そうと盛り上がってましたね。

【芦澤】朝倉未来イジりの歌ね(笑)。でもかわいそう、朝倉未来は。皇治みたいな感じじゃないっすか、金を持って。俺と蓮でRIZINの新時代をぶちかまして、波を起こしますよ。

――練習されている格闘技ジム「バトルボックス」は、強くて華のある選手が多いので、芦澤選手にピッタリですね(※他の選手は木村“フィリップ”ミノル、宇佐美正パトリック、宇佐美秀メイソンなど)。

【芦澤】バトルボックスは今年とんでもないことになりますよ。RIZINはじめ全部の格闘技を仕切ることになるかもしれない。「バトルボックス」だけで興行ができるかもしれないし、海外の団体と対抗戦をやっても面白いっすよ。今回の大会はパトリックも出るので、そろって勝つのは確定です。そのためにも、今回はナメないっすよ。完璧な状態に仕上げて、必ず勝ちます。

――昨年の『THE MATCH 2022』のYA-MAN戦の直前インタビューでは「練習は1日1時間で、調子悪かったらやらない」とおっしゃってましたが…。

【芦澤】YA-MAN戦はマジで練習してなくて、ナメてました。でもあれでいろいろ考えさせられて。キックボクシングってスポーツだから、真面目にやってるヤツが強いんです。MMAは喧嘩だから、サッカーボールキックとか肘とか入れたら、練習してなくてもワンチャンいけるかもしれない。まぁ今回はキックボクシングなんで、しっかり練習しようと思います。

■ついに解禁される全身の入れ墨「俺は竜なのに、背中の竜を隠すのはおかしいなって」

――K-1時代は隠していた背中の入れ墨もRIZINなら堂々と見せられますね。

【芦澤】ついに解禁ですよ。ハタチで入れてから7年間、ずっと隠してきたけど、めちゃくちゃしんどいんすよ。車の塗装をするエアコンプレッサーに皮膚用の塗料を入れて、1時間半くらいかけて背中も頭も全部にきれいに塗ってから試合しなきゃいけなくて、試合前に集中したいのにスプレーは冷たいし、塗った時点で皮膚呼吸ができないし、めちゃくちゃ違和感があるし。それから解放されますよ。あと、俺の名前は「竜」なのに、竜の入れ墨を隠すのっておかしくないかって思って、RIZINは入れ墨OKなんでK-1を辞めてRIZINに来たんです。

――左目の下には、芦澤選手のあいさつ「Peace」という文字の入れ墨でしょうか?

【芦澤】YA-MAN戦で負けて、アメリカに行って「やっぱPeaceだな」って思っていれました。これを入れられるのは、唯一無二の俺しかいないじゃないですか(笑)。世界で他に誰がいるんだよって。顔に平和って入れてるけど、間違ったこと言ってるヤツには怒るんすよ。次に戦う皇治も、間違ったこと言ってるんでね。

――最後に、K-1時代の芦澤選手の試合を見ていないRIZINファンに向けて、どんな試合をしたいか、意気込みをお願いします。

【芦澤】RIZINファンには倒し切る試合や、アグレッシブさも見せたいし、エンターテインメント性も見せたいし、今までいない選手でしょっていうのも見せたいし、芦澤竜誠が来たから今後RIZINすごいことになるなっていうのも見せたい。今回はキックボクシングを1回見せるけど、MMAも見せ方は一緒だから、皆には「芦澤竜誠はMMAできんのか」って期待を持ってもらいたいです。俺はRIZINファンのことをすごくリスペクトしてます。MMAに熱くて、いいファンが多いなって。K-1は選手のファンが多いから、目当ての試合が終わると帰っちゃって、メインになると会場がガラガラになっちゃうことがあるんすよ。でもRIZINはMMAを見たいファンが来てるから、メインまで会場がパンパンじゃないっすか。それを見た時に「RIZINファンはあったかいな」って思ったし、大みそかの入場のときもあったかいなと感じました。

――皇治戦も歌いながら入場しますか?

【芦澤】俺の試合がメインだったら終わってから歌ってもいいかなって。でも入場もみんな期待してるだろうから歌おうと思うけど、「ナマズ音頭」は歌わないです。もうぶち上げすぎちゃうんで(笑)、ラップでも歌おうかな。とにかく、入場の瞬間から見逃さないでって感じですね。

●『RIZIN.41』対戦カード

(MMAルール)

カイル・アグォン VS 萩原京平

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマンマメドフ

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

麻太郎 VS 櫻井芯

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

駿 VS 元氣

三輪憂斗 VS 赤平大治

