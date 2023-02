ライブBlu-ray/DVD『お互い元気に頑張りましょう!! -Live at TOKYO DOME-』を5月3日にリリースする桑田佳祐

サザンオールスターズの桑田佳祐が昨年11月~大みそかにかけて開催した、ソロアーティスト史上初となる3度目の5大ドームツアーを含む全国ツアー『桑田佳祐 LIVE TOUR 2022 「お互い元気に頑張りましょう!!」』をBlu-ray/DVD化し、5月3日にリリースすることが決定した。

桑田はソロ活動35周年の歩みを凝縮したベストアルバム『いつも何処かで』(昨年11月発売)を携え、7都市13公演を完走。全会場満員御礼で総動員数は40万人超え。サザンオールスターズでも3回の5大ドームツアーを開催している桑田は、バンド・ソロ両方で3回以上5大ドームツアーを開催した前人未到の記録を樹立した。

本作には昨年12月10・11日の東京ドーム公演の模様を完全収録。ベストアルバム『いつも何処かで』収録の最新曲「平和の街」「なぎさホテル」をはじめ、代表曲「明日晴れるかな」「SMILE~晴れ渡る空のように~」「悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)」「波乗りジョニー」「白い恋人達」、アコースティックアレンジで生まれ変わったKUWATA BAND「BAN BAN BAN」など全26曲を、全身全霊で歌唱した。

Blu-ray/DVDともに、完全生産限定盤、通常盤の2形態。完全生産限定盤に付属するBonus Discの内容など詳細は後日発表される。

■Blu-ray/DVD『お互い元気に頑張りましょう!! -Live at TOKYO DOME-』

▼本編DISC(完全生産限定盤・通常盤共通)

01. こんな僕でよかったら

02. 若い広場

03. 炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)]

04. MERRY X’MAS IN SUMMER

05. 可愛いミーナ

06. 真夜中のダンディー

07. 明日晴れるかな

08. いつか何処かで(I FEEL THE ECHO)

09. ダーリン

10. NUMBER WONDA GIRL〜恋するワンダ〜

11. SMILE〜晴れ渡る空のように〜

12. 鏡

13. BAN BAN BAN

14. Blue 〜こんな夜には踊れない

15. なぎさホテル

16. 平和の街

17. 現代東京奇譚

18. ほととぎす [杜鵑草]

19. Soulコブラツイスト〜魂の悶絶

20. 悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)

21.ヨシ子さん

22. 波乗りジョニー

23. ROCK AND ROLL HERO

24. 銀河の星屑

25. 白い恋人達

26. 100万年の幸せ!!

