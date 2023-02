8LOOMへの思いを語ったNOA (C)ORICON NewS inc.

ソロアーティストのNOAが21日、東京・ららぽーと豊洲シーサイドデッキメインステージにて、1stアルバム『NO.A』の発売記念イベントを開催。あす22日の作品リリースに先駆け、ライブパフォーマンスやトークを行い、現在の心境などを語った。

アルバムは全14曲というボリュームで、自身が作詞作曲を手がけたナンバーを中心にしつつ、さまざまなアーティストを迎えた化学反応も楽しめる1枚に仕上がった。NOAも「いろいろな方とご一緒させていただいたので、楽曲ごとにスタイルだったりテイストが違う」とし、「すごく楽しかったですし、たくさんチャレンジができて成長につながったアルバムです」とアピールした。

“表現力の幅を見せつけたアルバム”という点から、話題は昨年NOAが出演したTBS系ドラマ『君の花になる』へ。俳優業について、NOAは「毎日が刺激でしかなかった」とし、「1人じゃなくて、仲間と立ち向かっていったので、それが大きかった」と劇中のボーイズグループ・8LOOMとしての活動を回顧。

「お芝居は初挑戦だったにもかかわらず、仲間のおかげでいろいろなことが学べたり、逆に僕が教える立場になることもあったりして、支え合いながらやっていました。お芝居の表現力はもちろん、人としても学ぶことが多くて、すごく貴重な時間でした」としみじみ語った。

そんな8LOOMのメンバーとの絆も楽曲に反映されているという。アルバムのリード曲になっている「Purple Sky」を「僕のすべてが詰まっている。僕がファンのみなさんに感じている感謝の気持ちをすべて含めた曲」と紹介しつつ、「この曲を作り終えてから、僕が8LOOMに対して感じている思いにも近いなと。歌っていると、そういった思いが自然とこもっていく」と笑顔を見せた。

■NOA 1stアルバム『NO.A』収録曲

01. LIGHTS UP

02. Bad At Love

03. To Be Honest

04. Paradise

05. Highway

06. Runaway Love

07. Just Feel It feat. Ayumu Imazu

08. TAXI feat. tofubeats

09. It Ain’t Over

10. Step Back

11. Lonely Hearts

12. Ticket

13. Purple Sky

14. Fireworks

関連キーワード 音楽