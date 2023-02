感動で言葉を詰まらせたNOA (C)ORICON NewS inc.

ソロアーティストのNOAが21日、東京・ららぽーと豊洲シーサイドデッキメインステージにて、1stアルバム『NO.A』の発売記念イベントを開催した。あす22日の作品リリースに先駆け、ライブパフォーマンスやトークを行った。

アルバムリリースを翌日に控えた今の心境を聞かれ、「今朝も練習をしていたんですけど、『Purple Sky』を歌うと、感情がこもって泣きそうになっちゃうんですよ。それくらい、この日を迎えられて幸せですし、この日にみんなと会えて幸せです」とうれしそうに語る。そんな「Purple Sky」は自身にとっても特別な1曲であるといい、「僕のすべてが詰まっている。僕がファンのみなさんに感じている感謝の気持ちをすべて含めました」と伝えていた。

アルバムについては、「周りのスタッフさんから『14曲も入れちゃうの!?』って驚かれました(笑)」と、楽曲制作を進める中で収録曲数が増えていったことも告白。

「その分、自分が込めたい思いや見せたいものは全部詰まった。1曲ずつみなさんに楽しんでいただきたい」と自信ものぞかせつつ、「いろいろな方とご一緒させていただいたので、楽曲ごとにスタイルだったりテイストが違う。それもすごく楽しかったですし、たくさんチャレンジができて成長につながったアルバムです」とアピールした。

NOAは、今回のアルバムを引っ提げて5月6日に1stライブを開催することも発表している。「新曲を通して、今まで見せられていなかったNOAをお見せしようと思っている。『この曲はこういうかんじでやるんだろうな』とか予想されると思うんですが、そういう予想をすべて超えたいと思っているので、楽しみにしていてください」と意気込んだ。

イベント中盤では、「Purple Sky」と「Paradise」の2曲をパフォーマンス。「歌に集中できるというか、届けたいという気持ちになる」といい、サポートギタリストを迎えたアコースティックバージョンで披露した。

歌唱後には、「こうやってみなさんと実際に会えて、記念すべき1stアルバムの発売を迎えられて、幸せな気持ちでいっぱいです」と改めて感謝。その後「今後ともみなさんと…」と言いかけたところで言葉をつまらせながらも、万感の思いを込めて「一緒にいろいろなところで素敵な景色を見られたらと思います」と笑顔で伝えた。

■NOA 1stアルバム『NO.A』収録曲

01. LIGHTS UP

02. Bad At Love

03. To Be Honest

04. Paradise

05. Highway

06. Runaway Love

07. Just Feel It feat. Ayumu Imazu

08. TAXI feat. tofubeats

09. It Ain’t Over

10. Step Back

11. Lonely Hearts

12. Ticket

13. Purple Sky

14. Fireworks

