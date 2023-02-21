ブライト健太のダイビングキャッチ

◇２１日 練習試合 中日―日本ハム（北谷）

中日のブライト健太外野手が「１番・中堅」でスタメン出場し、ダイビングキャッチで球場を沸かせた。

５回２死二塁、日本ハム野村の中堅左へのライナー性の打球に反応し、落下点へ一直線。飛び込んで好捕すると、拍手の中、雄たけびを上げながらベンチに駆け戻った。

２軍読谷組のブライトは、２軍練習試合で直近２試合で４本塁打と大暴れし、立浪監督も「ブライトを使います」と即決した。打撃ではこの日は第１打席は二飛、３回の第２打席は右飛だった。