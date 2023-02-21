【中日スタメン】ブライト健太が「1番・中堅」ビシエドが「4番・指名打者」で今年初実戦
2023年2月21日 12時33分
◇２１日 練習試合 中日―日本ハム（北谷）
スターティングメンバーが発表され、中日は２軍戦で２試合計４本塁打中のブライト健太外野手が、２軍読谷組から「１番・中堅」で参戦。また、ダヤン・ビシエド内野手が「４番・指名打者」で今年初実戦を迎えるほか、ソイロ・アルモンテ外野手が「３番・一塁」で起用された。先発マウンドには、福谷浩司投手が上がる。
【日本ハム】
１番・中・五十幡
２番・三・奈良間
３番・左・松本
４番・指・野村
５番・一・清宮
６番・遊・上川畑
７番・二・石井
８番・捕・伏見
９番・右・浅間
投・鈴木
１番・中・五十幡
２番・三・奈良間
３番・左・松本
４番・指・野村
５番・一・清宮
６番・遊・上川畑
７番・二・石井
８番・捕・伏見
９番・右・浅間
投・鈴木
【中日】
１番・中・ブライト
２番・二・田中
３番・一・アルモンテ
４番・指・ビシエド
５番・右・アキーノ
６番・三・高橋周
７番・左・細川
８番・捕・山浅
９番・遊・龍空
投・福谷
１番・中・ブライト
２番・二・田中
３番・一・アルモンテ
４番・指・ビシエド
５番・右・アキーノ
６番・三・高橋周
７番・左・細川
８番・捕・山浅
９番・遊・龍空
投・福谷
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