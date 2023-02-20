SKY-HI『D.U.N.K.』テーマ曲MV公開 KENZO（DA PUMP）、YUMA（&TEAM）、SOTA（BE:FIRST）らトップパフォーマー集結
2023年2月20日 19時10分 (2月20日 20時06分更新)
マネジメント／レーベルBMSG主宰のSKY-HIと日本テレビが始動させた大型音楽プロジェクト『D.U.N.K. -DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-』テーマソングとして書き下ろした配信シングル｢D.U.N.K.｣のミュージックビデオ（MV）が20日午後7時、YouTubeのSKY-HI公式チャンネルで公開された。
このMVには、ダンス＆ボーカルグループ・DA PUMPのメンバーで、前人未到の8年連続ダンス世界大会優勝の経歴を持つ“キングオブダンサー”KENZOと、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を通じて昨年12月にデビューした9人組グローバルグループ｢&TEAM｣のメンバーYUMAが出演する。
さらに、『D.U.N.K.』プロデューサーの☆Taku Takahashi（m-flo, block.fm）、SOTA（BE:FIRST）、Aile The Shotaなど、多方面で活躍するダンサーらも参加。垣根を超えて、ハイレベルなトップパフォーマーが集結した。
【動画】KENZO、YUMA、SOTAらが垣根を越えて集結した「D.U.N.K.」MV
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