ジャニーズ「KAT―TUN」の上田竜也(39)が20日までにインスタグラムを更新。ジャニーズJr.のグループ「7MEN 侍」の菅田琳寧(24)との“兄弟”2ショットを公開した。

上田は18日の更新で、熊本県PRマスコットキャラクター「くまモン」との2ショットを公開。20日の更新では「今日は弟と熊鍋!!コイツも食おうかと思ったけど 我慢したよ!」「I had dinner with my brother!」とつづり、“弟”とのショットをアップした。

フォロワーは「後輩食べようとせんといてwww」「上田さん、こんな面白い人だと思わなかったです」「このコンビ大大大好き」「琳寧ちゃんなら事務所に怒られないね」などと声を届けた。