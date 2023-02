松本零士さん(2018年11月撮影)(C)ORICON NewS inc.

『宇宙戦艦ヤマト』『銀河鉄道999』などの作品で知られる漫画家の松本零士さんが13日午前11時、急性心不全のため都内の病院で亡くなった。85歳。『宇宙海賊キャプテンハーロック』などが大ヒットしたフランスでも、松本さんの訃報が大きく報じられ、在日フランス大使館もコメントを発表した。

フランス大使館はツイッターを通じて「松本零士氏の訃報に接しフランス大使館は悲しみを深くしています。2012年にはフランス芸術文化勲章シュヴァリエを受章。Daft PunkとのコラボやJapan Expo出演など、熱狂的な人気を誇りました。人間の本質を描いた繊細で壮大な作品は、これからも我々の心に生き続けます。ご冥福をお祈りいたします」と追悼した。

『宇宙海賊キャプテンハーロック』は、フランスで最高視聴率70%を記録するほどの大人気となった。ハーロックはAlbator(アルバトール)として、世代を超えてヒーローとして愛されている。

ハウステクノデュオ・Daft Punkは、松本さんの大ファンとして、コラボレーション。2003年にアニメーションオペラ『インターステラ5555:THE 5TORY OF THE 5ECRET 5TAR 5YSTEM』を発表し、楽曲「One More Time」などとともに世界的なヒットとなった。

松本さんは、2012年にフランス芸術文化勲章シュバリエを受章し、積極的に海外へ日本の漫画やアニメカルチャーを発信し続けた。その死去は、ル・モンド紙をはじめ多くのメディアが悲しみをもって伝え、フランスでは「Leiji Matsumoto」がトレンド入りしている。

