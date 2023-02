韓国の6人組ガールズグループIVE(アイヴ)の日本人メンバー・レイがミューズを務める韓国発のコスメブランド「PEACH C」の期間限定ショップ「PEACH C POP UP STORE IN TOKYO」が、23日から東京・渋谷MODI2階・カレンダリウムにオープンする。

東京に先駆け、1月25日~31日には大阪駅直結の駅型商業施設「LUCUA 110(ルクア イーレ)」にオープンし終了。開催中にはミューズのレイが売り場に登場し、おすすめアイテムトークなどで盛り上がったほか、写真撮影や当選者とのファンミーティングが行われた。

渋谷MODIでは、購入額3000円(税込)以上でセルフィトレカ1セット(2枚)、5000円(税込)以上でセルフィトレカ2セット(4枚)、購入者にはPEACH Cのショッパーバッグもプレゼントされる。

今後は3月に大阪・丸井、5月15~17日に東京ビッグサイト「ビューティーワールド ジャパン 東京」に出展予定。渋谷MODIの概要は以下のとおり。

■期間限定ショップ「PEACH C POP UP STORE IN TOKYO」概要

日程: 2月23日(木)〜3月1日(水)

場所:渋谷モディ(MODI)2階・カレンダリウム(東京都渋谷区神南1丁目21-3)

営業時間:午前11時~午後8時

