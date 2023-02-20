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行政計画作成「自治体の判断で」 地方分権改革有識者会議が要請
内閣府の地方分権改革有識者会議は２０日の会合で、行政計画の総数を減らすための省庁向け手引をまとめた。...
2月20日
新潟県議長が引責辞任、引退へ 政務活動費の詐取疑いで告発
新潟県議会は２０日、小島隆議長（７５）＝新潟市中央区選挙区＝の辞職を許可した。自身が政務活動費を巡る...
３発目情報を二重送信 政府、北朝鮮ミサイル
海上保安庁は２０日午前７時台に、防衛省からの情報として、北朝鮮から弾道ミサイルとみられるものが発射さ...
所得制限撤廃の改正案提出 立民と維新、児童手当
立憲民主党と日本維新の会は２０日、児童手当の所得制限を撤廃する児童手当法改正案を衆院に共同提出した。...
福島の住民帰還へ「丁寧に調査」 原発被災地で復興相
渡辺博道復興相は２０日までに、東日本大震災１２年を前にした報道各社のインタビューに応じた。東京電力福...
菅前首相、５類引き下げを評価 「にぎわい取り戻す」
自民党の菅義偉前首相は１９日、名古屋市内で講演し、５月８日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置付...
2月19日