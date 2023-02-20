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ガーシー氏懲罰案「陳謝」で一致　自民、立憲民主両党

2023年2月20日 15時12分 (2月20日 15時31分更新)
　自民、立憲民主両党の参院幹事長が２０日、国会内で会談し、国会欠席を続けるＮＨＫ党のガーシー参院議員に対する処分案について「議場での陳謝」とする方針で合意した。２１日の参院懲罰委員会で採決し、２２日の本会議で正式決定する見通し。

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