【オリコン】松本零士さん関連作品の主な音楽記録 ゴダイゴ「銀河鉄道999」累積売上66.6万枚
2023年2月20日 13時13分 (2月20日 14時06分更新)
『宇宙戦艦ヤマト』『銀河鉄道999』などの作品で知られる漫画家の松本零士さんが13日午前11時、急性心不全のため都内の病院で亡くなった。85歳。東映が20日に発表した。
松本さんの関連作品の主な音楽記録は以下の通り。
●ゴダイゴ「銀河鉄道999」（1979年7月1日発売）
オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売上66.6万枚
オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売上66.6万枚
●ささきいさお「宇宙戦艦ヤマト／真赤なスカーフ」（1974年11月10日発売）
オリコン週間シングルランキング最高14位、累積売上25.6万枚
オリコン週間シングルランキング最高14位、累積売上25.6万枚
「オリコン週間シングルランキング」は「1968/1/4付」よりスタート。
※オリコン調べ（2023/2/20付現在）
※オリコン調べ（2023/2/20付現在）
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