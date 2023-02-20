男子２０キロ競歩 高橋英輝（右）と競り合う池田向希＝神戸市の六甲アイランドで

日本選手権２０キロ競歩は１９日、神戸市六甲アイランド甲南大周辺コースで行われ、男子は東京五輪と昨年の世界選手権でともに銀メダルを獲得した池田向希（旭化成、浜松市出身）が１時間１８分３６秒で初優勝し、８月の世界選手権（ブダペスト）代表に決まった。

３１秒遅れの２位となった前回王者の高橋英輝（富士通）も世界選手権代表入り。野田明宏（自衛隊）が３位だった。

女子は東京五輪代表の藤井菜々子（エディオン）が１時間２９分５４秒で２年ぶりに制覇。世界選手権の参加標準記録には届かなかった。過去７度優勝の岡田久美子（富士通）が２位。

▽男子 （１）池田向希（旭化成）１時間１８分３６秒（２）高橋（富士通）１時間１９分７秒（３）野田（自衛隊）１時間１９分５２秒（４）住所（順大）１時間２０分２８秒（５）川野（旭化成）１時間２０分３７秒（６）村山（富士通）１時間２１分１０秒▽女子 （１）藤井菜々子（エディオン）１時間２９分５４秒（２）岡田（富士通）１時間３１分２１秒（３）柳井（立命大）１時間３３分４６秒（４）内藤（神奈川大）１時間３６分５８秒（５）梅野（順大）１時間３８分３０秒（６）矢来（千葉興業銀行）１時間...

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