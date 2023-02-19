◇１９日 練習試合 中日―キューバ代表（北谷）

スターティングメンバーが発表され、中日は高橋周平内野手が「三番・三塁」、３年ぶり中日復帰のソイロ・アルモンテ外野手が「５番・指名打者」でスタメン出場し、今年の初実戦を迎える。新人はドラフト６位の田中幹也内野手（亜大）が「２番・二塁」、同４位の山浅龍之介捕手（聖光学院高）が「８番・捕手」でスタメン起用された。

キューバ代表には、中日からライデル・マルティネス投手、ジャリエル・ロドリゲス投手と育成のフランク・アルバレス投手とギジェルモ・ガルシア外野手が参加し、ガルシアが「８番・左翼」でスタメン出場。また、昨季まで中日でプレーした日本ハムのアリエル・マルティネス捕手が「７番・捕手」で出場する。

【中日】

１番・中・三好

２番・二・田中

３番・三・高橋周

４番・右・アキーノ

５番・指・アルモンテ

６番・一・福元

７番・左・鵜飼

８番・捕・山浅

９番・遊・龍空

投・鈴木

【キューバ代表】

１番・中・サントス

２番・右・ギベル

３番・三・グラシアル

４番・指・デスパイネ

５番・一・ドレイク

６番・二・Ｄ・ガルシア

７番・捕・Ａ・マルティネス

８番・左・Ｇ・ガルシア

９番・遊・マテオ

投・ビエラ