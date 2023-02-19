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【中日スタメン】ルーキー田中＆山浅を起用、キューバは前中日のアリエル・マルティネスが「7番・捕手」で出場

2023年2月19日 12時23分

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キューバ代表のＡ・マルティネス（右）と談笑する鵜飼

キューバ代表のＡ・マルティネス（右）と談笑する鵜飼

◇１９日　練習試合　中日―キューバ代表（北谷）
　スターティングメンバーが発表され、中日は高橋周平内野手が「三番・三塁」、３年ぶり中日復帰のソイロ・アルモンテ外野手が「５番・指名打者」でスタメン出場し、今年の初実戦を迎える。新人はドラフト６位の田中幹也内野手（亜大）が「２番・二塁」、同４位の山浅龍之介捕手（聖光学院高）が「８番・捕手」でスタメン起用された。
　キューバ代表には、中日からライデル・マルティネス投手、ジャリエル・ロドリゲス投手と育成のフランク・アルバレス投手とギジェルモ・ガルシア外野手が参加し、ガルシアが「８番・左翼」でスタメン出場。また、昨季まで中日でプレーした日本ハムのアリエル・マルティネス捕手が「７番・捕手」で出場する。
【中日】
１番・中・三好
２番・二・田中
３番・三・高橋周
４番・右・アキーノ
５番・指・アルモンテ
６番・一・福元
７番・左・鵜飼
８番・捕・山浅
９番・遊・龍空
投・鈴木
【キューバ代表】
１番・中・サントス
２番・右・ギベル
３番・三・グラシアル
４番・指・デスパイネ
５番・一・ドレイク
６番・二・Ｄ・ガルシア
７番・捕・Ａ・マルティネス
８番・左・Ｇ・ガルシア
９番・遊・マテオ
投・ビエラ
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