【中日スタメン】ルーキー田中＆山浅を起用、キューバは前中日のアリエル・マルティネスが「7番・捕手」で出場
2023年2月19日 12時23分
◇１９日 練習試合 中日―キューバ代表（北谷）
スターティングメンバーが発表され、中日は高橋周平内野手が「三番・三塁」、３年ぶり中日復帰のソイロ・アルモンテ外野手が「５番・指名打者」でスタメン出場し、今年の初実戦を迎える。新人はドラフト６位の田中幹也内野手（亜大）が「２番・二塁」、同４位の山浅龍之介捕手（聖光学院高）が「８番・捕手」でスタメン起用された。
キューバ代表には、中日からライデル・マルティネス投手、ジャリエル・ロドリゲス投手と育成のフランク・アルバレス投手とギジェルモ・ガルシア外野手が参加し、ガルシアが「８番・左翼」でスタメン出場。また、昨季まで中日でプレーした日本ハムのアリエル・マルティネス捕手が「７番・捕手」で出場する。
【中日】
１番・中・三好
２番・二・田中
３番・三・高橋周
４番・右・アキーノ
５番・指・アルモンテ
６番・一・福元
７番・左・鵜飼
８番・捕・山浅
９番・遊・龍空
投・鈴木
１番・中・三好
２番・二・田中
３番・三・高橋周
４番・右・アキーノ
５番・指・アルモンテ
６番・一・福元
７番・左・鵜飼
８番・捕・山浅
９番・遊・龍空
投・鈴木
【キューバ代表】
１番・中・サントス
２番・右・ギベル
３番・三・グラシアル
４番・指・デスパイネ
５番・一・ドレイク
６番・二・Ｄ・ガルシア
７番・捕・Ａ・マルティネス
８番・左・Ｇ・ガルシア
９番・遊・マテオ
投・ビエラ
１番・中・サントス
２番・右・ギベル
３番・三・グラシアル
４番・指・デスパイネ
５番・一・ドレイク
６番・二・Ｄ・ガルシア
７番・捕・Ａ・マルティネス
８番・左・Ｇ・ガルシア
９番・遊・マテオ
投・ビエラ
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