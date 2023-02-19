第十九回浜松シティマラソン（中日新聞東海本社などでつくる実行委員会主催）が十九日、浜松市中区上島の四ツ池公園陸上競技場を主会場に行われる。新型コロナウイルスの影響で過去二年は中止しており、三年ぶりの開催となる。

コースは中区元城町の市役所前を午前九時にスタートし、市中心部などを走るハーフマラソン（２１・０９７５キロ）。男女、年齢別など十部門に全国から五千人を超すランナーがエントリーしている。

コロナ対策などによる制限で、５キロと１・５キロの部の開催は見送られた。

コース周辺では交通規制、路線バスの運休、迂回（うかい）などもあり、実行委員会は協力を求めている。

主な車両通行止め区間（時間は目安）

＜１＞８：３０〜９：１０ 市役所南側道路（公園前交番北交差点−市役所前交差点）

＜２＞８：５０〜９：１５ 国道１５２号（市役所前交差点−伝馬町交差点）

＜３＞８：５０〜９：２５ 鍛冶町通り（伝馬町交差点−楽器博物館交差点）

＜４＞８：５０〜１０：００ 市役所前交差点−浜松聴覚特別支援学校東側交差点

＜５＞８：００〜１１：３０ 国道１５２号ベルヴィリリアル前交差点−住吉バイパス萩丘２丁目交差点

＜６＞８：５０〜１１：３０ 住吉バイパス萩丘２丁目交差点−ハーフマラソン折り返し地点

※＜２＞＜３＞＜４＞＜６＞はランナー通過後に順次規制解除





