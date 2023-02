OCTPATH『Showcase』(ユニバーサル ミュージック/2023年2月8日発売)(C)YOSHIMOTO UNIVERSAL TUNES.

男性グループ・OCTPATH (オクトパス)の1stアルバム『Showcase』が、初週3.9万枚を売り上げ、2月14日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

1位: Showcase / OCTPATH

2位: Ay-Yo:NCT 127 Vol.4 Repackage / NCT 127

3位: COMPACT DISC / ゴールデンボンバー

4位: MISIA THE GREAT HOPE BEST / MISIA

5位: ユーモア / back number

6位: UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY Anthology / GLAY

7位: 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 10 /

8位: 結束バンド / 結束バンド

9位: LoveLive! Sunshine!! Third Solo Concert Album~THE STORY OF“OVER THE RAINBOW”~starring Matsuura Kanan / 松浦果南(諏訪ななか)from Aqours

10位: Journey through the new door / BLUE ENCOUNT

