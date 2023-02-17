2/20付週間アルバムランキング1位はOCTPATHの『Showcase』
2023年2月17日 17時00分 (2月17日 18時05分更新)
男性グループ・OCTPATH （オクトパス）の1stアルバム『Showcase』が、初週3.9万枚を売り上げ、2月14日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Showcase ／ OCTPATH
2位： Ay-Yo:NCT 127 Vol.4 Repackage ／ NCT 127
3位： COMPACT DISC ／ ゴールデンボンバー
4位： MISIA THE GREAT HOPE BEST ／ MISIA
5位： ユーモア ／ back number
6位： UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY Anthology ／ GLAY
7位： 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 10 ／
8位： 結束バンド ／ 結束バンド
9位： LoveLive! Sunshine!! Third Solo Concert Album～THE STORY OF“OVER THE RAINBOW”～starring Matsuura Kanan ／ 松浦果南(諏訪ななか)from Aqours
10位： Journey through the new door ／ BLUE ENCOUNT
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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