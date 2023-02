今月21日に東京ドームで行われる引退試合で現役生活を終える、プロレス界のスーパースター・武藤敬司が、“引退の美学”について語った『有田哲平の引退TV』が、ABEMAで17日に放送される(後9:00)。

番組では、引退を目前に控えた武藤が「体さえ動くなら引退はしたくない」、「(引退試合は)年間最高試合を狙っている」と語り、これまでの数々の伝説の試合を振り返りつつ、引退を決めた理由や、引退試合へ込めた思いを次々と明かしていく。

また、プロレス大好き芸人のお笑いトリオ・東京03の豊本明長や、武藤のモノマネの開拓者・神奈月、武藤とともに同じ時代を戦い抜いた獣神サンダー・ライガー、さらに武藤選手の愛娘でありシンガーソングライターの霧愛ら、武藤選手を愛してやまない面々が、スーパースターの引退について胸の内を明かす一幕も。

さらに、武藤選手ラストマッチの対戦相手となるプロレスラー・内藤哲也も登場。武藤の試合を見てプロレスラーになることを決め、「高校生のとき、ワイシャツの下は必ず武藤Tシャツでした」と語るほど、武藤への深い愛、そして武藤の引退への率直な思いを語る。

ORICON NEWSでは、番組でオンエアされない豊本の未公開コメントを紹介する。

――武藤さんに初めてお会いした時の印象は?

【豊本】番組で初めてお会いさせていただいたのですが、収録前にスタッフさんが武藤さんに打ち合わせをお願いしたら、「打ち合わせなんていいよ、本番でやるからさ」と乗り気じゃなくて。僕も進行役だったので「お願いしますよ」と言ったら、当時武藤さんは全日本プロレスの社長で、僕がその日にたまたま全日本のTシャツを着ていたを見て、「お、全日本の着てるね。じゃあ打ち合わせやってあげるよ」って。現金なところがあるなぁって(笑)。でも、そういう感じで、武藤さんも気を使ってくれたのかなって今は思います。

――武藤さんの人柄は?

【豊本】自分、自分、自分、という人です。そうじゃなきゃスターはやっていけないんでしょうね。

――武藤さんをお笑い芸人に例えると?

【豊本】難しいですね……。どの面を捉えるかによって、誰の名前をあげても「違うよ」と言われそうですが、デビューしたときから完成されていて、ナチュラルなすごさでしっかりトップを獲ったということを考えると、とんねるずさんでしょうか。

――これまで武藤さんの試合を見たことがない人に、引退試合の見どころを教えてください。

【豊本】バラエティーで見ている人は、娘さんにデレデレのスキンヘッドのオジサンというイメージでしょうが(笑)、試合を見たらすごくカッコいいですよ。それに体がデカいです、神無月さんの5倍くらい(笑)。大きな会場で入場した瞬間に「武藤、デケェ!」って思うはずです。オーラの量が尋常じゃない、世界レベルの量だと思うので、それを感じていただければうれしいと思います。武藤さんの試合を見たことがない人も、膝が悪いと知ってるくらい、こんなに弱点を知られているレスラーもいないですよ。それなのにベルトを巻いている。それだけの強さがあるレスラーですし、圧倒的なオーラの量を感じていただければうれしいです。

武藤選手の引退試合は、ABEMA PPVで独占生中継される。

chocoZAP presents『KEIJI MUTO GRAND FINAL PRO-WRESTLING “LAST” LOVE~HOLD OUT~』

2月21日 東京ドーム【ABEMA PPVで独占生中継】

・武藤敬司 VS 内藤哲也

・オカダ・カズチカ VS 清宮海斗

・高橋ヒロム VS AMAKUSA

・外道&石森太二 VS NOSAWA論外&MAZADA

宮原健斗&諏訪魔&青柳優馬 VS 拳王&中嶋勝彦&征矢学

・シュン・スカイウォーカー&KAI&ディアマンテ VS 丸藤正道&イホ・デ・ドクトル・ワグナーJr.&ニンジャ・マック

・MAO&勝俣瞬馬&上野勇希&小嶋斗偉 VS 遠藤哲哉&岡谷英樹&高鹿佑也&正田壮史

・小川良成&Eita&HAYATA&クリス・リッジウェイ&ダガ VS 小峠篤司&YO-HEY&吉岡世起&アレハンドロ&宮脇純太

・杉浦貴&小島聡&ティモシー・サッチャー VS ジェイク・リー&ジャック・モリス&アンソニー・グリーン

・坂崎ユカ&山下実優&中島翔子&辰巳リカ VS 瑞希&伊藤麻希&渡辺未詩&荒井優希

・マサ北宮&稲葉大樹 VS 稲村愛輝&矢野安崇

