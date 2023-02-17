愛知県は十七日、二〇二三年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度比４・９％増の二兆九千六百五十七億円。四年連続で過去最大となった。四選を果たした大村秀章知事が知事選で公約に掲げた政策を中心に、新型コロナウイルス感染症の収束を見据えた成長戦略に重点配分した。

成長戦略に向けた施策に、前年度当初比１４・９％増の二百十八億円を盛った。ジブリパークの整備推進、スタートアップ（新興企業）振興、リニア中央新幹線開通を見据えた名古屋駅スーパーターミナル化、中部国際空港の将来構想の推進など、知事選で訴えた重点政策が並ぶ。

当初予算案全体を押し上げたのは、新型コロナウイルス感染症対策関連で、全体の８・７％に当たる二千五百八十五億円。オミクロン株の感染者数が増加した流行「第七波」をベースに計上した。感染状況や感染症法上の位置付けの移行などで減額補正する可能性はあるが、現時点では最大限の構えをする。

新型コロナ関連を除くと、一般会計は二兆七千七十二億円で、新型コロナを除いた前年度比２・７％増となる。二五年にかけて「団塊の世代」が七十五歳以上の高齢者となることに伴い、後期高齢者医療費や介護給付費などの負担...

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