昨年10月のスタジアムライブのNetflix世界配信を発表した藤井風

シンガー・ソングライターの藤井風が昨年10月に大阪・Panasonic Stadium Suitaで開催した初のスタジアムライブ『LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE』at Panasonic Stadium Suitaが、3月10日からNetflixで世界配信されることが決定した。

2日間で7万人を動員した同ライブの映像は、ライブ演出も手がけた山田健人氏が監督を務め、全17曲が完全収録されている。きょう17日には、その中から「damn」STADIUM LIVE映像がYouTubeで先行公開された。

また、昨年3月にリリースした2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』初回盤CDのみに収録されていた『LOVE ALL COVER ALL』(piano arranged covers)をきょう17日に配信リリース。以下11曲を配信中。

■『LOVE ALL COVER ALL』(piano arranged covers)

01. Sunny / Bobby Hebb

02. No Tears Left To Cry / Ariana Grande

03. Hot Stuff / Donna Summer

04. Sorry / Justin Bieber

05. Good As Hell / Lizzo

06. Just the Two of Us / Bill Withers

07. Weak / SWV

08. Overprotected / Britney Spears

09. Teenage Dream / Katy Perry

10. Eh, Eh / Lady Gaga

11. Circles / Post Malone

