公明党の石井啓一幹事長は１７日の記者会見で、浜四津敏子元代表代行が２０２０年１１月に７５歳で死去したことを２年以上公表しなかったことに関し「遺族の意向が強かった。党としては異例の対応だ。時を経た発表となり理解いただきたい」と語った。

浜四津氏に関し、白血病治療に有効な臍帯血移植や不妊治療への保険適用に取り組んだと振り返り、死を悼んだ。

