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武器使用緩和、ドローンも対象 防衛相、撃墜基準は明言せず
浜田靖一防衛相は１７日の記者会見で、領空侵犯した気球の撃墜を可能とした自衛隊の武器使用要件の緩和につ...
2月17日
首相、元秘書官の差別発言を陳謝 ＬＧＢＴ支援団体と面会
岸田文雄首相は１７日、ＬＧＢＴなど性的少数者の支援団体の関係者と官邸で面会した。元首相秘書官の荒井勝...
立民・泉代表「重馬場」発言釈明 維新の馬場代表へ「悪口でない」
立憲民主党の泉健太代表は１７日の記者会見で、岸田政権と対峙するため国会で共闘する日本維新の会の馬場伸...
「宇宙政策に直ちに影響出ない」 松野氏、Ｈ３ロケット巡り
松野博一官房長官は１７日の記者会見で、日本の新型主力機Ｈ３ロケット１号機が発射を試みたが飛び立てなか...
河野氏、気球発言を釈明 「答え控えるのは冷たいので」
河野太郎デジタル相は１７日の記者会見で、防衛相時代の２０２０年６月、宮城、福島両県で目撃された白い球...
泉氏、首相答弁修正を批判 子ども政策、国会で追及
立憲民主党の泉健太代表は１７日の記者会見で、子ども予算を巡り、家族関係社会支出を国内総生産（ＧＤＰ）...