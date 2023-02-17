本文へ移動

公明、遺族意向で発表せず　浜四津敏子氏死去巡り

2023年2月17日 12時27分 (2月17日 12時41分更新)
　公明党の石井啓一幹事長は１７日の記者会見で、浜四津敏子元代表代行が２０２０年１１月に７５歳で死去したことを２年以上公表しなかったことに関し「遺族の意向が強かった。党としては異例の対応だ。時を経た発表となり理解いただきたい」と語った。
　浜四津氏に関し、白血病治療に有効な臍帯血移植や不妊治療への保険適用に取り組んだと振り返り、死を悼んだ。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

政治の新着

記事一覧