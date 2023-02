今夜放送『ミュージックステーション』に出演するSnow Man

テレビ朝日系できょう17日に放送される音楽番組『ミュージックステーション』(毎週金曜 後9:00)に出演するKing & Prince、Snow Manらのコメントが到着した。

Snow Manは、メンバーの目黒蓮が単独初主演する映画『わたしの幸せな結婚』(3月17日公開)主題歌「タペストリー」(3月15日発売)をテレビ初披露する。

同曲は、映画の世界観に寄り添い、それぞれ孤独を抱えていた2人が出会い、これからの物語を2人で綴っていくように、メンバー一人ひとりがボーカルリレー形式で歌い繋いでいくエモーショナルな楽曲。目黒は「今回はジャズっぽいしなやかなダンスになっているので、メンバー全員の指先まで意識したダンスに注目してほしいです」とアピールする。

King & Princeは両A面シングル「We are young/Life goes on」(22日発売)を2曲ともパフォーマンス。メンバーの岸優太主演ドラマ『すきすきワンワン!』主題歌「We are young」は、「いつだって今がスタートライン」というメッセージを込めたバラード。岸は「玉置浩二さんが作曲してくださった耳に残る温かいメロディーが特徴的です」と伝えた。

一方の「Life goes on」は、メンバーの永瀬廉が出演するドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』のエンディング曲。かけがえのない友情と青春を描いた応援歌で、「明日はきっとうまくいく」と元気になれる楽曲となっており、永瀬は「サビのかわいい振り付けにも注目してください」と呼びかける。

ほかに、YOASOBIのボーカルikuraとしても活動するシンガー・ソングライターの幾田りらが、単独で『Mステ』初出演。ストリーミング累計1億再生を突破した「スパークル」をテレビ初披露する。

デビュー35周年を迎えるエレファントカシマシは、きょう17日公開の阿部サダヲ主演映画『シャイロックの子供たち』主題歌で、4年9ヶ月ぶりの新曲「yes. I. do」を披露。

新人シンガー・ソングライター由薫(ゆうか)は、吉高由里子主演ドラマ『星降る夜に』の主題歌で、ONE OK ROCKのToruがプロデュースを手がけた「星月夜」を歌唱。スタジオには吉高が由薫の応援に駆けつける。

VTR企画は『大物アーティストが作詞作曲!アイドル神曲特集』。人気アイドルの名曲を手がけた大物アーティストを一挙紹介し、驚きのタッグを振り返る。

■17日放送『ミュージックステーション』出演者・曲目

幾田りら「スパークル」

エレファントカシマシ「yes. I. do」

King & Prince「We are young」「Life goes on」

Snow Man「タペストリー」

由薫「星月夜」

※50音順

関連キーワード 音楽