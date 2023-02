今秋にVシネクスト『爆竜戦隊アバレンジャー 20th 許されざるアバレ』の上映が控える『ア爆竜戦隊アバレンジャー』。きょう、2月16日に放送開始 20 周年を迎えたことを記念して、18日の午前11時から東映特撮YouTube Officialでテレビシリーズ第1話「アバレ恐竜大進撃!」のビジュアルコメンタリーの配信が決定した。

ビジュアルコメンタリーには、アバレッド/伯亜凌駕役の西興一朗、アバレブルー/三条幸人役の富田翔、アバレブラック/アスカ役の阿部薫、アバレキラー/仲代壬琴役の田中幸太朗、三条笑里役の西島未智ら主要キャストが出演し、今だから話せる撮影当時のエピソードを語りつくす。

また、20周年記念で動き出すアバレンジャー関連商品の紹介、今回の新作にあわせて制作されたエンディング曲「We are the ONE ~僕らはひとつ~」のサビ部分のダンスのフルパートもお披露目する。このダンスは、放送当時“アバアバダンス”として話題となったが、サビの一部だけだった振付に本作の出演者で、現在は振付師としても活躍する西島未智がサビ全体の振付を加えた。この秋、アバアバダンスが大流行になることを感じさせる楽しいダンスになっている。

この配信開始後には、同じく東映特撮YouTube OfficialでVシネマ『爆竜戦隊アバレンジャー VS ハリケンジャー』の期間限定無料配信も決定した(2月26日まで)。ビジュアルコメンタリーとあわせて、放送20周年を満喫できる内容となっている。

関連キーワード エンタメ総合