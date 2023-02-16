鈴木亜由子

３月１２日に名古屋市内で開催される「名古屋ウィメンズマラソン２０２３」（バンテリンドームナゴヤ発着、日本陸上競技連盟、中日新聞社主催）の大会事務局は１６日、東京五輪代表の鈴木亜由子（３１）＝日本郵政グループ＝、前田穂南（２６）＝天満屋＝ら招待選手１４人を発表した。

パリ五輪マラソン代表選考会の「グランドチャンピオンシップ」（ＭＧＣ、東京・１０月１５日）の出場権を持つ選手らも多数いる。２２年大阪国際女子マラソン２位、２３年同大会４位の上杉真穂（２７）＝スターツ＝、２０１９年世界選手権７位の谷本観月（２８）＝天満屋＝、前回大会５位で日本学生新記録を樹立した鈴木優花（２３）＝第一生命＝が選ばれた。

海外からは前回大会を制し、世界歴代２位の２時間１４分１８秒の自己記録を持つルース・チェプンゲティッチ（ケニア）、東京五輪銅メダリストのモリー・セイデル（米国）が名を連ねた。