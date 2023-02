皇治にジャンピングキックをする芦澤竜誠 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される格闘技『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)の対戦カード発表会見が16日、都内で行われ、対戦が決定している皇治と芦澤竜誠が激しい舌戦を繰り広げ、最後は乱闘に発展し会見が途中で打ち切りられた。

今月1日に行われた会見では、皇治のみが出席し「RIZINに乗り込んできて俺とやりたい言うてストーカーみたいに追いかけまわしてきて」と芦澤を“ストーカー”扱い。さらに「弱いですもん。すぐ倒れてしまうし、へなちょこ」とこき下ろした。

今回は昨年の大みそかの『RIZIN.40』以来の対面となった2人。先にマイクを持った芦澤が「今回がキックボクシングの試合はラスト。皇治を倒して次からMMAに行く」と宣言し、「この試合もMMAでやれよ」と皇治を煽る。

それを受けた皇治は「かわいいな。喧嘩を売っておいてルールでごちゃごちゃ抜かすな」と冷静にいなす。その後もラッパーとしても活動する芦澤が「ザコ!」と言い放つと、皇治が「ナマズくん」と上から目線で応え、徐々にヒートアップしていく。

そして、皇治が「来いよ!」と挑発すると、たまらず芦澤が飛びかかって皇治のボディにジャンピングキックを食らわせる。すぐにスタッフが間に入ったが乱闘は収まらず、会見がそのまま終了した。

会見では、カイル・アグォンVS萩原京平、ストラッサー起一VS中村K太郎、三輪憂斗VS赤平大治(キックルール)の3試合と、未定となっていた宇佐美正パトリックの対戦相手がキム・ギョンピョに決定したと発表された。

本大会はABEMA、U-NEXT、RIZIN 100 CLUBで生配信、さらにスカパー!で生中継される。

●『RIZIN.41』対戦カード

(MMAルール)

萩原京平 VS カイル・アグォン

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマンマメドフ

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

麻太郎 VS 櫻井芯

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

駿 VS 元氣

三輪憂斗 VS 赤平大治

関連キーワード その他