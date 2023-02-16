【中日2軍スタメン】岡野、山浅がバッテリー 「5番・二塁」村松ら1軍北谷からは4選手 練習試合阪神戦
2023年2月16日 12時13分
◇16日 2軍練習試合 中日―阪神（読谷）
スターティングメンバーが発表されて中日は、1軍北谷組から「5番・二塁」のドラフト2位・村松開人内野手（明大）、「9番・捕手」の同4位・山浅龍之介捕手（聖光学院高）ら4選手がスタメン起用された。先発は岡野祐一郎投手。
【阪神】
1番・左・熊谷
2番・二・植田
3番・捕・栄枝
4番・右・井上
5番・指・高浜
6番・中・小野寺
7番・三・山本
8番・一・片山
9番・遊・遠藤
投手・川原
2番・二・植田
3番・捕・栄枝
4番・右・井上
5番・指・高浜
6番・中・小野寺
7番・三・山本
8番・一・片山
9番・遊・遠藤
投手・川原
【中日】
1番・中・伊藤
2番・三・溝脇
3番・右・鵜飼
4番・指・郡司
5番・二・村松
6番・一・堂上
7番・左・ブライト
8番・遊・石垣
9番・捕・山浅
投・岡野
2番・三・溝脇
3番・右・鵜飼
4番・指・郡司
5番・二・村松
6番・一・堂上
7番・左・ブライト
8番・遊・石垣
9番・捕・山浅
投・岡野
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