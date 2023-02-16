阪神との練習試合前に練習する村松

◇16日 2軍練習試合 中日―阪神（読谷）

スターティングメンバーが発表されて中日は、1軍北谷組から「5番・二塁」のドラフト2位・村松開人内野手（明大）、「9番・捕手」の同4位・山浅龍之介捕手（聖光学院高）ら4選手がスタメン起用された。先発は岡野祐一郎投手。

【阪神】

1番・左・熊谷

2番・二・植田

3番・捕・栄枝

4番・右・井上

5番・指・高浜

6番・中・小野寺

7番・三・山本

8番・一・片山

9番・遊・遠藤

投手・川原

【中日】

1番・中・伊藤

2番・三・溝脇

3番・右・鵜飼

4番・指・郡司

5番・二・村松

6番・一・堂上

7番・左・ブライト

8番・遊・石垣

9番・捕・山浅

投・岡野