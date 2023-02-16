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【中日2軍スタメン】岡野、山浅がバッテリー 「5番・二塁」村松ら1軍北谷からは4選手 練習試合阪神戦

2023年2月16日 12時13分

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阪神との練習試合前に練習する村松

阪神との練習試合前に練習する村松

◇16日　2軍練習試合　中日―阪神（読谷）
　スターティングメンバーが発表されて中日は、1軍北谷組から「5番・二塁」のドラフト2位・村松開人内野手（明大）、「9番・捕手」の同4位・山浅龍之介捕手（聖光学院高）ら4選手がスタメン起用された。先発は岡野祐一郎投手。
【阪神】
1番・左・熊谷
2番・二・植田
3番・捕・栄枝
4番・右・井上
5番・指・高浜
6番・中・小野寺
7番・三・山本
8番・一・片山
9番・遊・遠藤
投手・川原
【中日】
1番・中・伊藤
2番・三・溝脇
3番・右・鵜飼
4番・指・郡司
5番・二・村松
6番・一・堂上
7番・左・ブライト
8番・遊・石垣
9番・捕・山浅
投・岡野
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