9人組ガールズグループ・NiziUの5枚目シングル「Paradise」(3月8日発売)の初回生産版限定盤Aの付属Blu-ray収録内容が15日、公開された。

昨年開催された初の単独アリーナツアー『NiziU Live With U 2022“Light it Up”』のライブ映像が収められることは発表されていたが、その詳細を公開。

昨年9月に実施された同ツアーの愛知・Aichi Sky Expo公演より、ライブ冒頭の「Intro+虹の向こうへ」をはじめ、「Sweet Bomb!」「FESTA」「Wonder Dream」「Short Trip」、そして、ツアーオリジナルアレンジのデビュー曲「Step and a step(Light it Up ver.)」の6曲分が収録される。

発売日に向け、雑誌の表紙も決定し話題に。2月22日発売の『CanCam』4月号通常版、3月3日発売の『NYLON JAPAN』4月号特別版のカバーを飾る。

